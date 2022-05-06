PSG, 2020/21 sezonunda 224.3 milyon euro zarar etti

Paris Saint-Germain geçen sezon 224,3 milyon euro zarar etti. Covid krizinin ardından Mart 2020'de aniden sona eren önceki sezonda 124,2 milyon euro zarar etmişti.

Bu rakamlar, Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) bir denetim organı olan Ulusal Kontrol ve Yönetim Departmanı (DNCG) tarafından Perşembe günü yayınlanan ve neredeyse tüm Fransız kulüplerinin ve özellikle PSG'nin yaşadığı ekonomik çöküşün altını çizen raporda yer alıyor.

2020/21 sezonunda PSG, toplam 646 milyon Euro'luk bir kayıp bildiren tüm kulüplerin %35'ini oluşturdu.

PSG'nin biraz gerisinde Lyon (107 milyon euro), Marsilya (76 milyon euro) ve Bordeaux (67 milyon euro) vardı.

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Bu zararlar büyük ölçüde, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle maç gelirlerinin (esas olarak bilet satışlarından) %95'lik bir düşüşle 7,9 milyon avroya düşmesiyle açıklanabilir.

Yelpazenin diğer ucunda, yayın hakları 2018/19 sezonunun seviyelerine ulaşmasa da %21 toparlanarak 835,7 milyon avroya ulaştı.

Harcama tarafında, personel giderleri %9 artarak 1,24 milyar Euro'ya, sosyal güvenlik katkı payları ise %23 artarak 347 milyon Euro'ya ulaştı.

Bu miktarın %9 artışla 934,4 milyonunu profesyonel oyuncular oluştururken, 124,6 milyonu teknik direktör ve teknik direktörlere gitti (+%38).

PSG tek başına personel maaşlarına 503 milyon Euro harcadı. (Ligue 1 kulüplerinin toplamının %31,7'si) Bir yılda %21'lik bir artış demek.

146 milyon euro'su yarı finale çıktığı Şampiyonlar Ligi'ndeki katılımından olmak üzere 201.8 milyon euroluk TV hakları raporda yer alan bir başka değerdi.

Fransa ligi maçları TV hakları için 50,2 milyon Euro ve müsabakaların geri kalanı 5,6 milyon Euro sağladı.

Fransa'nın önde gelen kulüpleri geçen sezon 50 oyuncuyu yurt dışına toplam 302,7 milyon euro'ya satarken, diğer tarafta 61 oyuncuyu 345,5 milyon euro'ya satın aldı.

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