Fenerbahçe, 5 yıldızlı formayı ne zaman giyecek?

1959 öncesi şampiyonlukların sayılıp sayılmayacağı Türk futbolunun son günlerde tartıştığı konuların başında geliyor.

Bu noktada Fenerbahçe, TFF'ye yaptığı başvuru ile 1959 öncesi şampiyonluklar için başvuruda bulunmuş ve bu doğrultuda 28 kez ulusal şampiyon olduğunu iddia etmişti.

Ne söylendi?

Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 28 şampiyonluk konusunda bir adım daha attı ve 2023-2024 sezonundan itibaren formalarında 5 yıldız olacağını açıkladı.

"Bugün, şunu söylüyorum; TFF'nin düştüğü durum, adaletle zerre ilgilerinin olmadığı ortadayken, bizim haksızlardan hak bekleyerek kaybedeceğimiz bir gün dahi yok.

"2023-24 sezonundan itibaren armamızda, 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız. Siz ne yaparsanız yapın koyacağız. Bu sezon size mesaj olsun diye 3 yıldızı çıkarttık.

"Anlamıyorsunuz. Her yerde bu gerçeği resmen duyuracağız. Bizi şampiyon yapan tüm sporculara borçluyuz. Medeni şekilde başvuruyu yaptık. Acelemiz yok dedik. Siz bir arpa boyu kadar çalışma yapmamışsınız. Yazıklar olsun size."

Neden 2023-24 sezonu?

Fenerbahçe, 2023-24 sezonundan itibaren formasında 5 yıldız bulunduracak. Sarı lacivertli ekibin neden gelecek sezon bu formaları giyemeyeceğini ise Fennerbahçe Başkanı Ali Koç şöyle açıkladı:

"Gelecek sezonki formaları ısmarladık. Hazır formalar. Bu yüzden 2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız."

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