Premier Lig'e Chelsea Akademisi damga vurdu
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Yeni sezona Frank Lampard yönetiminde başlayan Chelsea'yi Premier Lig'de Chelsea Akademisi'nin yetiştirdiği futbolcular sırtlıyor.
Transfer yasağı sebebiyle yaz döneminde takıma takviye gerçekleştiremeyen Premier Lig devinde bu sezon atılan 11 golün tamamı altyapıda yetişen futbolculardan geldi.
21 yaşındaki İngiliz golcü Tammy Abraham 7, 20 yaşındaki İngiliz orta saha Mason Mount 3, 21 yaşındaki İngiliz stoper Fikayo Tomori ise 1 gol kaydetti.
Frank Lampard, yaz transfer döneminde "Başarılı olmak için transfer yapmamıza gerek yok. Chelsea Futbol Akademisi’nde bize uyacak çok yetenekli gençler var." açıklamasında bulunmuştu.
Maviler, Premier Lig'in ilk 5 haftasını 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapattı.