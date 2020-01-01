Premier Lig'de transfer dönemi tarihi değişti

İngiltere Premier Lig'de yaz transfer dönemi tarihi yeniden düzenlendi.

Premier Lig kulüpleri, yaz transfer dönemi bitiş tarihinin yeniden değişmesine karar verdi.

Son iki sezondur lig başlamadan kapanan transfer dönemi tarihi oy birliğiyle değişti. Premier Lig'in resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre kulüpler, yapılan toplantı sonrası yaz transfer döneminin Ağustos sonu, Eylül başında sona ermesini kabul etti.

Yeni düzenlemeye göre 2020 yaz transfer döneminin son günü 1 Eylül 2020, TSİ 15.00 olacak.

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Premier Lig'de 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında yaz transfer dönemi 8-9 Ağustos'ta, yani henüz sezon başlamadan kapanmıştı.