Birkaç yıl önce İngiliz futbolunun en parlak yıldızlarından biri olan ve Premier Lig'in büyükleri arasındaki mücadelede güçlü bir şekilde adından söz ettiren Raheem Sterling, bugün kendisini tamamen farklı bir gerçeklikle karşı karşıya buluyor; Arsenal'e imza atarken "En iyi halimi göreceksiniz" sözlerine rağmen, Manchester City'den ayrılışından bu yana kariyeri dikkat çekici biçimde geriledi ve 31 yaşında kulüpsüz kaldı.

Ancak İngiliz kanat oyuncusunun kariyeri o günden bu yana farklı bir seyir izledi; Chelsea, Arsenal ve Feyenoord'daki varlığı azaldıktan sonra, İngiltere'deki bir hukuki davayla eş zamanlı olarak 31 yaşında kendisini kulüpsüz buldu.

Sterling, geçtiğimiz mayıs ayında Hampshire'daki M3 otoyolunda arabasıyla yaptığı bir kaza sonrası tehlikeli araç kullanma, uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, azot oksit bulundurma ve numune vermeme şüphesiyle gözaltına alındı; ardından araç kullanması yasaklanarak kefaletle serbest bırakıldı.

Bu olay, 2019 yılında piyasa değeri yaklaşık 160 milyon avroya ulaşan oyuncunun zorlu döneminin en son bölümüydü.

Liverpool ve Manchester City'deki parlak dönemlerinin ardından 2022 yazında Chelsea'ye transfer oldu, ancak daha sonra teknik direktörlerin hesaplarına girdi ve Enzo Maresca'nın planları dışında kalarak bir sezonu Arsenal'e kiralık olarak geçirdi.

Sterling, kuzey Londra'da eski konumunu geri kazanmanın yolunu bulamadı; Arsenal ile 13'üne ilk 11'de başladığı 28 maça çıktı, bir gol atıp 5 gole asist yaptı ve ardından Chelsea'ye geri döndü.

Ocak 2026'da Chelsea ve Sterling, sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti; ardından oyuncu şubat ayında bonservissiz olarak Feyenoord'a transfer oldu ve böylece Premier Lig'de yaklaşık 14 yıl süren kariyerini sonlandırdı.

Ancak Hollanda deneyimi uzun sürmedi; Sterling, kısa bir sürenin ardından Feyenoord'dan ayrılarak yeniden serbest oyuncu oldu.

Oyuncu, Eylül 2024'ten bu yana hiç gol atmadı; Feyenoord ile çıktığı maçlar ise ayrılışından önceki kısa bir dönemle sınırlı kaldı.

Sterling'in bugünkü tablosu ile Manchester City ile yazdığı kariyer arasındaki fark büyüklüğünü koruyor; Liverpool ve City ile Premier Lig'de 320 maça çıktı ve 165 golde doğrudan katkı sağladı, ardından kupalarla dolu yılların sonunda Chelsea'ye gitti.

Şu an itibarıyla Sterling, İngiliz futbolunun en parlak yıldızlarından biri olmaktan yeni bir kulüp arayan bir oyuncu haline geldikten sonra, sahalardan uzak kariyerinin yeni bir aşamasıyla yüzleşiyor; bu sırada İngiltere'deki son olayla bağlantılı hukuki işlemler de devam ediyor.