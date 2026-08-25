Premier Lig yıldızı kapıyı araladı: Dev transfer Manchester City'ye yaklaşıyor

Arjantinli Enzo Fernandez, İngiliz kulübünün projesine katılmaya hazır olduğunu göstererek Manchester City'ye transfer olma kapısını araladı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun açıkladığına göre City, transferi bitirmek için Chelsea'ye resmi bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Romano'ya göre Enzo, teknik direktör Enzo Maresca'nın kendisini kadrosuna katma isteğiyle birlikte İngiliz kulübünün mevcut transfer döneminde öne çıkan seçeneklerinden biri haline gelmesinin ardından, Manchester City'ye transfer olma fikrine sıcak bakmaya başladı.

Bir sonraki hamle, Manchester City'nin Chelsea'ye resmi bir teklif göndermesi olacak. Kulübün son dönemdeki ilgisi temaslar ve görüşmelerle sınırlı kalmıştı; şimdi ise daha ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor.

Buna karşılık Chelsea'nin tavrı hâlâ net. Kulüp, Arjantinli orta saha oyuncusunun ayrılığına onay vermek için uygun bir maddi karşılık almakta ısrarcı; ayrıca transfer piyasası kapanmadan önce oyuncunun yerini doldurabilmesini de garanti altına almak istiyor.

Chelsea daha önce Enzo'nun bonservis bedelini 120 milyon sterlin olarak belirlemişti. Bu rakam, müzakerelerde Manchester City'nin önündeki başlıca engeli oluşturuyor.

Yeni gelişmeler, Chelsea'nin daha önce belirlediği tarihte bir teklif sunulmamasına rağmen Manchester City'nin oyuncuya olan ilgisinin sürmesinin ardından geldi. İngiliz kulübü, transfer piyasasının kapanışının yaklaşmasıyla birlikte yeniden harekete geçti.