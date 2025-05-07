Premier Lig şampiyonu Liverpool'da rüya transfer hedefi belli oldu

Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Liverpool gözünü ligin en etkili santrforlarından birine çevirdi.

Premier Lig’de etkileyici bir sezon geçiren Liverpool, şampiyonluk zaferine rağmen yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Özellikle Avrupa kupalarında daha derin bir rotasyona ihtiyaç duyan Arne Slot’un ekibi, forvet hattında yeni bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

Bu doğrultuda, gözler Newcastle United’ın yıldızı Alexander Isak’a çevrildi.

Fabrizio Romano'nun GIVEMESPORT'a verdiği bilgilere göre, Liverpool'un "rüya transfer" hedefi Isak. Ancak bu transferin oldukça zor olacağı da vurgulanıyor:

“Henüz erken. Rüya hedef Alexander Isak ancak bu transfer çok, çok zor. Yazın ilerleyen dönemlerinde bütçeye göre değerlendirilecek bir konu.”

Isak, Premier Lig’de bu sezon Newcastle formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 32 maçta 23 gol ve 6 asistlik performansıyla takımın en skorer ismi olan İsveçli yıldız, aynı zamanda maç başına 2.9 şut ve 1.3 dripling ortalamasıyla da takımında bu alanlarda lider konumda.

Isak’ın Newcastle performansı:

İstatistik Değer Takım Sıralaması Maç Sayısı 32 5 Gol 23 1 Asist 6 2 Maç Başına Şut 2.9 1 Maç Başına Dripling 1.3 1 Ortalama Puan 7.36 1

Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimali ve oyuncuyu satma konusundaki isteksizliği göz önünde bulundurulduğunda, bu transferin gerçekleşmesi oldukça güç görünüyor. Ancak Liverpool’un, önümüzdeki yıllarda Salah, Van Dijk ve Alexander-Arnold gibi yıldızların sözleşme durumlarını da göz önüne alarak kadroda büyük bir yeniden yapılanmaya gitmesi bekleniyor.

Alexander Isak’ın transferi, Arne Slot’un sistemine doğrudan katkı sağlayabilecek elit seviyede bir santrfor kazandırmak anlamına geliyor ve bu da Liverpool’un ofansif gücünü artırarak, yeni sezona iddialı girmesini sağlayabilir.