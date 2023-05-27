Premier Lig play-off maçında yıldız oyuncu 12. dakikada yere yığıldı

İngiltere Premier Lig'ine yükselme maçında, yere yığılan oyuncu taraftarlarını korkuttu.

Kulüp, Wembley'de Coventry City ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında yere düşen kaptanı hakkında Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Lockyer yere düştüğünde etrafında kimse yoktu ve sağlık personeli, olaya hızla müdahale etti.

O anda, Sky kameraları olayın tekrarını gösterdiğinde, sosyal medyadaki videolarda Lockyer'ın takılıp düştüğünü ve sonra yerde kaldığını gösteriyor.

Luton'un futbolcusunun neden bayıldığı tam olarak belli değil, ancak kulüp şimdi onun iyi olduğunu ve testlerden geçerken ailesiyle birlikte hastanede olduğunu söylüyor.

Ne söylendi?

Twitter'a şöyle yazdılar: "Tom Lockyer'ın sahada bayıldıktan sonra ileri testler için hastaneye kaldırıldığını bildirebiliyoruz. Yanıt veriyor ve yanında olan ailesiyle konuşuyor. Hepimiz sizinle birlikteyiz."

Lockyer, Premier Lig'e çıkacak olan takımın belirleneceği play-off maçının 12. dakikasında yere yığıldı.

Yerine Reece Burke dahil oldu ve Luton, Coventry'yi Lockyer'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyor.

Luton, en son 1991/92'de Birinci Lig'den küme düşerek Premier Lig'de hiç oynamadı.