EURO 2024 Elemeleri, mart ayının sonunda başladı ve kulüp futboluna ara verildi. Dünyanın en iyi ligi olarak tanımlanan Premier Lig'de de bu süreçte doğal olarak maç oynanmayacak.
Peki Premier Lig maçları ne zaman başlayacak?
GOAL Türkiye, göz atıyor...
Premier Lig ne zaman başlayacak? Milli ara ne zaman bitiyor?
İngiltere Premier Lig, milli aranın ardından 1 Nisan'da geri dönecek. 29. hafta maçları 1, 2 ve 3 Nisan'da oynanacak.
İşte Premier Lig'de milli aranın ardından oynanacak maçlar:
1 Nisan Cumartesi
14.30 Manchester City - Liverpool
17.00 Arsenal - Leeds United
17.00 Bournemouth - Fulham
17.00 Brighton - Brentford
17.00 Crystal Palace - Leicester City
17.00 Nottingham Forest - Wolverhampton
2 Nisan Pazar
16.00 West Ham - Southampton
18.30 Newcastle United - Manchester United
3 Nisan Pazartesi
22.00 Everton - Tottenham