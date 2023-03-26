Milli aranın ardından Premier Lig, büyük bir maçla geri dönüyor.

EURO 2024 Elemeleri, mart ayının sonunda başladı ve kulüp futboluna ara verildi. Dünyanın en iyi ligi olarak tanımlanan Premier Lig'de de bu süreçte doğal olarak maç oynanmayacak.

Peki Premier Lig maçları ne zaman başlayacak?

GOAL Türkiye, göz atıyor...

Premier Lig ne zaman başlayacak? Milli ara ne zaman bitiyor?

İngiltere Premier Lig, milli aranın ardından 1 Nisan'da geri dönecek. 29. hafta maçları 1, 2 ve 3 Nisan'da oynanacak.

İşte Premier Lig'de milli aranın ardından oynanacak maçlar:

1 Nisan Cumartesi

14.30 Manchester City - Liverpool

17.00 Arsenal - Leeds United

17.00 Bournemouth - Fulham

17.00 Brighton - Brentford

17.00 Crystal Palace - Leicester City

17.00 Nottingham Forest - Wolverhampton

2 Nisan Pazar

16.00 West Ham - Southampton

18.30 Newcastle United - Manchester United

3 Nisan Pazartesi

22.00 Everton - Tottenham