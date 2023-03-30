İngiltere Premier Lig'de sekiz kulübü yakından ilgilendiren kritik bir karar alınmak üzere.

Bahis şirketlerinin futbol pazarındaki payı, son yıllarda iyice arttı. Özellikle İngiltere Premier Lig'de bahis şirketi sponsorluğu alan kulüp sayısı bir hayli fazla.

Fakat Ada futbolunda buna müdahalenin ilk adımları atılıyor. The Times'ta yer alan habere göre, İngiltere hükümetinin bahis yasakları kararı sonrası Premier Lig yönetimi de harekete geçti.

Yönetim, gelecek sezondan itibaren formaların önünde bahis şirketlerinin reklamlarının yer almaması için hazırlık yapıyor.

Ligin yönetimi, hükümetin kararlarını uygulayabilmek için kulüplerin desteğini almak zorunda ve şimdi ilk adımlar atılıyor.

Forma önlerinde bahis reklamlarına izin verilmese de şirketler, formanın diğer bölgeleri ve stadyumların reklam panoları için sponsorluk anlaşması yapmaya devam edebilecek.

Premier Lig'de kaç kulüp bahis şirketleri ile iş birliği yapıyor?

İngiltere'nin en üst liginde bahis şirketleri ile iş birliği yapan sekiz kulüp bulunuyor.

Bu kulüpler arasında Newcastle United, Everton, West Ham, Fulham, Bournemouth, Brentford, Leeds United ve Southampton yer alıyor.

Şimdi gözler, konuyla ilgili verilecek resmî karar çevrilmiş durumda.