Premier Lig kulüpleri bahis kararını 26 Temmuz'a erteleyecek

Üst düzey kulüpler, konuyu 26 Temmuz'da planlanan bir toplantıda tartışacaklar.

Premier Lig kulüpleri, bahis sponsorluğunun gönüllü olarak yasaklanması konusundaki kararlarını en az 26 Temmuz'a erteleyecek.

Premier Lig'in Pazartesi günü kendilerine iletmesinden sonra kulüplerden bu hafta bir karar istendi.

BBC'ye göre; Premier Lig, potansiyel hükümet kararından önce bir bahis raporuyla birlikte bir cevap istedi.

Ancak bahisten sorumlu bakan bakanı Chris Philp Perşembe sabahı istifa etti ve kulüplerin hala forma sponsorluğu yasağı hakkında başka soruları var.

Oylama belli değil

Üst düzey kulüpler bunun yerine konuyu 26 Temmuz'da planlanan bir toplantıda tartışacaklar.

O gün oylama yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.

Ancak parlamentonun 21 Temmuz'da yaz tatiline başlaması ve Premier Lig'in oylamasını beklemeye başlamasıyla, kararın o zamandan önce uygulanması pek mümkün değil.

Bu, birçok gecikmeye konu olan kumar yasası reformu kararı için aylarca bekleyen kampanyacılar için bir aksilik olacak.

Geçen sezonun 20 Premier Lig takımının yarısının formalarında bahis sponsorları vardı.

Premier Lig kulüplerinin kararı kabul etmesi için gönüllü bir yasak lehine oy kullanması gerekecek.

Hükümet kaynakları, yasağın hâlâ masada olduğunu öne sürüyor, ancak tartışmaların gönüllü bir yasaklamanın mevzuattan çıkarılması için yapıldığı anlaşılıyor.

Başbakan Boris Johnson'a yazdığı istifa mektubunda Philp, "Sizden incelemeyi eksiksiz ve seyreltilmemiş olarak sunmanızı şiddetle rica ediyorum" dedi.

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