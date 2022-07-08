ÖZEL | GOAL Türkiye, sosyal medyadaki futbol mizahını mercek altına alıyor

Son zamanlarda özellikle 'Tiktok ve Instagram' platformlarında Bölgesel Amatör Lig'i konu alan bir mizahi yaklaşım var.

Futbol, sadece saha içindeki oyundan ve saha dışındaki tartışmalardan ibaret değil. Oyunu bir bütün olarak bizleri eğlendirdiği için seviyoruz.

Türkiye'de sosyal medya kullanımı oldukça yaygınken futbol da içerik oluşturma konusunda başı çekiyor. Öte yandan ülkemizde 'futbol mizahı' çeşitli nedenlerle pek gelişmemiş.

Ancak son zamanlarda özellikle 'Tiktok ve Instagram' platformlarında Bölgesel Amatör Lig'i konu alan bir mizahi yaklaşım var. Videolar yüzbinler tarafından izlenirken ünlü futbolcular da videolara etkileşim veriyor.

GOAL Türkiye olarak özellikle gençler arasında sıkça yayılan bu mizahın öncülerinden fenomen Onur Özdamar ile konuştuk.

Onur Özdamar, 23 yaşında bir Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği öğrencisi.

Kendisine BAL Ligi konseptli videolara nasıl başladınız diye sorduğumuzda hiç planlı bir iş olmadığını söylüyor. Arkadaşını beklerken 10 saniye çektiği bir video Instagram'da hızla yayılıyor ve yüzbinler tarafından izleniyor. Takipçiler ve arkadaşları da videoların devamını isteyince aslında bir akım oluşuyor.

Onur Özdamar'ın yarattığı bir Yasin karakteri var ve BAL Ligi'nde oynayan futbolcuları temsil ediyor. Kendisine bu karakterin gerçekte var olup olmadığını sorduğumuzda şöyle yanıt veriyor:

"Gerçekte böyle bir karakter yok, benim canlandırdığım bir karakter. Sol açık mevkisinde oynayan Yasin, skills videolarıyla ünlü. İsim bence karaktere tam uyuyor.

Bu kadar BAL Ligi mizahı yapmak için elbette ligi izlemesi gerekiyordu ki gözlem yapsın. Fenomen Onur Özdamar, canlı olarak sıklıkla BAL Ligi'ni takip ettiğini söylüyor.

Bir bakıma bu mizah ile alt ligde oynayan futbolcular eleştiriliyor. Ülkemizde eleştiri kültürü olmadığı için futbolculardan kötü bir dönüş aldığınız oluyor mu diye sorduğumuzda ise cevap bizi oldukça şaşırtıyor...

"Futbolculardan hiç eleştiri almadım. Aksine ülkemizde hatırı sayılır futbolcular ile takipleşiyorum. Bunlardan birisi de Burak Yılmaz. Türkiye'nin en iyi forvetidir bence.

AA

Ülkemizde futbola olan ilgi fazla olsa da mizah yok denecek kadar az. BAL Ligi konseptli videolar yeni mizahlara kapı açacak mı peki? Onur Özdamar, örnek olabileceğini düşünüyor.

"Bu mizahı ilk çıkardığımda zaten herkes şunu yapan ne zaman çıkacak diye bekliyorduk gibi mesajlar attı. Öncesinde tek tük yapanlar vardı ama hayatını benim gibi adayan yoktu. İlk çıkaran olmak gurur verici. İzleyenlerle çok güzel ve eğlenceli bir iletişimimiz var. Hepsini çok seviyorum..."

Yurtdışında bu işi yapan fenomenlerin bir süre sonra Mbappe, Ronaldo gibi yıldızlarla içerik ürettiğini görüyoruz. BAL Ligi mizahının da, ünlü futbolcularla içerik üretmek gibi bir planı var.

"Fenerbahçe benim tek hayalim. O tesislere gidip oyuncularla idmana çıkmak, tanışmak...Koyu bir Fenerbahçeliyim. İdolüm Neymar, büyük bir hedef biliyorum ama onunla içerik üretmek isterim.

İdolü Neymar olsa da Tiktok Fenomeni Onur Özdamar'ın Süper Lig'de de içerik üretmek istediği birisi var...

"Mert Hakan Yandaş ile video çekmek isterim. En sevdiğim ve kulüpte en yakın gördüğüm isim. Mesut Özil ile de görüşme hayalim var.

"Mert Hakan Yandaş, BAL Ligi profiline uyan oldukça uyuyor. Çok samimi ve BAL Ligi havasını veriyor. Futboluna da hayranım.

Bu kadar içerik arasında karakterler de ayrılıyor tabi...30 maçta 2 gol atan işi gücü artistlik olan Yasin favori karakterim olurken içerik üreticisi Onur'a göre ise farklı bir karakter onu çok güldürüyor:

Maçın son 3 dakikasında girip prim alan Yasin, karakter yaratıcısının favorisi...

Türk futbolunu yönetenlere gelen en büyük eleştirilerden birisi de Süper Lig'in bir sosyal medya hesabının bile olmaması. Bu konuda videoları kimi zaman milyonlara ulaşan Onur Özdamar, sosyal medyanın gerekliliğinin altını çiziyor.

"Çok geride geliyoruz ama anlayışla karşılıyorum. Taraftarlarımız genelde agresif ve tutkulu. Bir takım lehine yapılacak paylaşım diğer takımları kızdırabilir. Avrupa'da işler daha nazik ilerliyor. Sosyal medya, futbolseverlere ulaşmak konusunda oldukça önemli. Bunu birinci elden söyleyebilirim.