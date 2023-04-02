Championship’te şampiyonluğa oldukça yakın olan Burnley’nin adını Galler futbolunun efsaneleri arasına yazdıran yardımcı antrenörü Craig Bellamy iflas ettiğini açıkladı.

Kariyeri boyunca Liverpool, Manchester City ve West Ham United gibi önemli kulüplerin formasını giyen ve toplamda 51 milyon euro bonservis ödenen Bellamy maddi durumunun yaptığı kötü yatırımlar nedeniyle oldukça kötü olduğunu söyledi.

“Sahip olduğum her şeyi kaybettim.

Artık iflasın benim için bir rahatlama olduğu ürece geldim çünkü bu yeniden sıradan bir insan gibi yaşayabileceğim anlamına geliyor.

Bazılarının tüm paramı içki, kumar ya da uyuşturucuya harcadığımı düşüneceğini biliyorum ama gerçekler böyle değil.

Hayatım boyunca uyuşturucuya hiç dokunmadım ve hiç kumar oynamadım. Maddi gücü olan ve çeşitli yatırımlarla ilgilenen insanlara tavsiyem her şeyi kontrol etmeleri ve kurallara uyulduğundan emin olmaları.

Yatırımlarınızı bağımsız kişiler tarafından kontrol ettirin ve tarafsız bir görüş alın. Kulüplerin futbolcular için her şeyi yaptığı bir dönemde oynadım ve forma giydiğim takımlar benim için her şeyi yaptı.

Bana göre bu büyük bir yanlış çünkü oyuncular kendi sorumluluklarını üstlenmeli. Futbolculuk kariyeriniz bittiğinde hayatta kalmayı öğrenmek ve gerçek dünyaya adapte olmak zorundasınız”