İngiltere Premier Lig, yüksek maaş bütçesiyle göz kamaştırıyor. Peki en çok kazanan Salah mı Haaland mı?

Fransa Ligue 1'de en yüksek maaş alan oyuncuların listesini hazırlayan L'Equipe, bu kez de İngiltere Premier Lig'i mercek altına aldı.

Gazete, dünyanın en popüler ligindeki maaşlara göz attı.

İngiltere Premier Lig'de en çok kazanan futbolcu kim?

Ada futbolunun en üst kademesinde en fazla kazanan futbolcu, Manchester City'nin orta sahası Kevin de Bruyne oldu.

Belçikalı yıldız, haftada 425 bin sterlin kazanç sağlarken, De Buryne'yi takım arkadaşı Erling Haaland ve Manchester United kalecisi David de Gea takip ediyor.

Haaland ve De Gea, haftada 402 bin 250 sterlin'i cebe indiriyor.

Bu ikiliyi, bir başka ikili takip ediyor. Bu isimler, Liverpool tarihinin en fazla gol atan ismi Mohamed Salah ve Manchester United'da şu ana kadar beklenen performansı sergileyemeyen Jadon Sancho.

Bu iki futbolcu da haftalık 373 bin 450 sterlin kazanç sağlıyor.