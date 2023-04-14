PSV’deki formuyla Hollanda futboluna damga vuran genç yıldız, ülkesinde fazla kalmayacak gibi görünüyor.

Barcelona altyapısından yetiştikten sonra PSG’ye transfer olan ancak Fransız ekibinin A takımında beklediği kadar süre alamayıp, PSV formasıyla ülkesine dönen Xavi Simons, yeniden Avrupa’nın en iyi takımlarının radarına girmeyi başardı. Eredivisie’de sansasyonel bir performans sergileyen ve hem golleriyle hem de asistleriyle fark yaratan genç yıldızın son talibi Arsenal oldu.

PSG için geri alma maddesi var

İspanyol basınından Fichajes’te yer alan habere göre Arsenal’in yanı sıra Chelsea ve Liverpool da Simons’a yakın bir ilgi gösterirken, Mikel Arteta’nın takımı genç oyuncuya en yakın Premier Lig kulübü gibi görünüyor. Chelsea’nin gelecek sezon çok büyük bir olasılıkla Şampiyonlar Ligi’nin dışında kalacak olması da Simons’u Frank Lampard’ın takımından uzaklaştırıyor.

Bu sezon PSG formasıyla çıktığı 28 lig karşılaşmasına 14 gol ve sekiz asist sığdırarak, Avrupa’nın en gözde genç oyuncularından biri olmayı başaran 19 yaşındaki yıldızın PSV ile yaptığı sözleşmede PSG için bir geri alma maddesi de bulunuyor. Daha önce yaptığı açıklamada Paris’i özlediğini dile getiren Simons’un önümüzdeki yaz PSG’ye dönmesi de ihtimaller arasında yer alıyor.