Kümede kalma savaşı veren Everton’da sıcak saatler yaşanıyor.

Premier Lig’de kümede kalma savaşı veren Everton’un önümüzdeki günerde devredebileceği öne sürüldü. Kulübün mevcut sahibi Farhat Moshiri’nin önümüzdeki hafta yapacağı görüşmelerin ardından kulübün satışına onay verebileceği kaydedildi.

İngiliz basınından Daily Mail’de yer alan habere göre Everton mümkün olan en kısa zamanda satış işlemini gerçekleştirmeyi umuyor.

748 milyon dolar talep ediliyor

Satışın 600 milyon sterlin yani 748 milyon doları bulması bekleniyor. Everton’ın 505 milyon sterlinlik yeni stadyumunun bir sonraki taksidi hızla yaklaşırken, kulübün hisselerinin yüzde 94’üne sahip olan Moshiri’nin tribünlerde taraftarın yoğun tepkileriyle karşılaşmasının da devir sürecinin bu denli hızlı gelişmesinde bir hayli etkili olduğu düşünüyor.

Finansal Fair Play kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle para cezası tehdidi ve puan silinme cezasıyla karşı karşıya olan Everton, ligde geride kalan 36 maç sonunda topladığı 32 puanla düşme hattının bir puan üzerinde yer alıyor. Teknik direktör Sean Dyche yönetiminde zor bir virajdan geçen İngiliz ekibinin kadrosunda Dominic Calvert-Lewin, Jordan Pickford ve Amadou Onana gibi önemli oyuncular bulunuyor.