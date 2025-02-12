Premier Lig ekibi Everton porno depremiyle sarsıldı!

Everton'ın forma göğüs sponsoru, Birleşik Krallık'taki varlığını noktalıyor.

Everton'ın forma sponsoru olan Stake, bir reklamda yetişkin film oyuncusu Bonnie Blue'nun kullanılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından Büyük Britanya'daki lisansını iptal ettiğini duyurdu.

Söz konusu reklam, Nottingham Trent Üniversitesi önünde çekildi ve Bonnie Blue'nun "söz verdiği gibi burada olduğunu" ve "180 yeni 18 yaşına girmiş kişiyle birlikte olacağını" söylediği bir sahne içeriyordu. Reklamda Stake'in logosu ekranda yer alıyordu.

Bu reklamın gençleri kumara teşvik ettiği gerekçesiyle tepkiler yükselmiş ve Kültür Bakanı'na, bahis şirketlerinin bu tür cinsel içerikli reklamlarıyla ilgili adım atması çağrısında bulunulmuştu.

Gambling Commission'dan uyarı

Birleşik Krallık'taki kumar düzenleyici kurumu Gambling Commission, Everton'ı, lisanssız bahis sitelerinin kulüp üzerinden Büyük Britanya'da erişilememesi konusunda uyardı.

Ayrıca Nottingham Forest ve Leicester City'nin de benzer bir incelemeye tabi tutulacağı açıklandı. Nottingham Forest'ın sponsoru Kaiyun, Leicester City'nin sponsoru ise BC.Game, ancak her iki platform da İngiltere'de lisanslı değil.

Stake'in İngiltere'den çıkışı

Avustralya merkezli çevrim içi bahis platformu Stake, incelemelerin başlamasının ardından Büyük Britanya pazarından çekileceğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre Everton, Stake'in yerine yeni bir forma sponsoru aramıyor. Premier Lig kulüpleri, 2025-26 sezonunun sonunda kumar şirketlerini forma sponsoru olarak kullanmayı bırakmayı kabul etmişti.

Stake'in faaliyetleri İngiltere'de 11 Mart itibarıyla tamamen durdurulacak ve yeni kullanıcı alımı yapılmayacak.

Everton kulübü konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.