Genç oyuncu, bir rüyayı gerçekleştirerek İngiltere'nin yolunu tutacak.

NE OLDU? GOAL, Aralık ayında Maviler'in Brezilyalı altın çocuğu satın alacak bir anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı.

Santos'un Vasco ile olan sözleşmesinde 40 milyon Euro (35 milyon £/42 milyon $) değerinde bir serbest kalma maddesi vardı, ancak bu tip engellerin hepsi çözüldü.

Çünkü Chelsea, Brezilyalı harika çocuğu kadrosuna katmak için elinden ne geliyorsa yaptı ve bu transferi bitirdi.

BÜYÜK RESİM: Santos şimdi 18 yaşında İngiltere'ye transfer olmak için hazırlanıyor ve kariyerine başladığı kulüp için sadece 38 üst düzey maça çıktı.

NE SÖYLEDİLER: Vasco, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Vasco da Gama Cuma günü Andrey Santos'un Chelsea'ye transferini kabul etti.

"Gigante da Colina'nın altyapısında yetişen orta saha oyuncusu, önümüzdeki sezon İngiltere'nin Chelsea takımında forma giyecek.

“2011'den beri Sao Januario'da, Andrey Santos kariyerine futsalda başladı ve 2004 Kuşağı'nın ana referansı haline gelmesi uzun sürmedi.

"2021'de bir Carioca Şampiyonası maçında çıkış yapan Andrey Santos, Talles Magno, Paulinho ve Philippe Coutinho gibi isimleri geride bırakarak 21. Yüzyılda Vasco da Gama için oynayan en genç oyuncu oldu.

"Andrey Santos'un profesyonelliğe kesin olarak yükselmesi geçen sezon Brezilya Şampiyonası sırasında gerçekleşti."

İKİ FOTOĞRAFTA:

GOAL

SIRADA NE VAR? Potansiyel bir kiralık transfer hamlesi tartışılırken Chelsea'nin genç oyun kurucu için acil planlarının ne olduğu henüz belli değil.

Ancak Maviler, geleceği oldukça parlak görünen genç oyuncuyu kadrosuna katarak 'şimdilik' çok büyük bir iş yapmış gibi görünüyor.