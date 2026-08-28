Portekizli yıldız Rafael Leao geleceğine kesin olarak karar verdi ve İngiltere ile İtalya liglerinden uzakta şaşırtıcı bir rotayı tercih etti; Milan'ın kanat oyuncusu, toplam değeri 45 milyon euroya ulaşan devasa bir transferle Türk ekibi Galatasaray'a geçmenin eşiğine geldi.

"Sky Sport" kanalı, iki kulüp arasındaki anlaşmanın kesinleştiğini ortaya koydu. Buna göre Türk kulübü, sabit bedel olarak 43 milyon euro ödeyecek; buna ek olarak 2 milyon euroluk değişken ve bonuslar bulunacak, ayrıca Milan oyuncunun gelecekteki herhangi bir transferinden elde edilecek kârın yüzde 20'sini elinde tutacak.

Aston Villa'dan İstanbul'a

Leao başlangıçta İngiltere Premier Lig'i öncelik olarak belirlemişti ve kendisine sözlü olarak yıllık 7,5 milyon euroluk bir maaş teklif etmesinin ardından onu kadrosuna katmaya en yakın takım Aston Villa'ydı. Ancak İngiliz kulübü resmi bir teklif sunmadı, ayrıca teklif oyuncunun mali taleplerini de karşılamadı.

İşte tam bu noktada Galatasaray güçlü bir şekilde devreye girdi, mali teklifini sürekli yükseltti ve oyuncuyu iddialı bir projeyle cezbetti; nihayetinde onun kesin onayını almayı başardı. Leao, 2030 yılına kadar uzanan, yıllık 10 milyon euro maaş artı bonuslar içeren devasa bir sözleşmeye imza atacak.

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Hikaye sona erdi: Bitişe bir adım

Edinilen bilgilere göre, transferin tamamlanması için geriye yalnızca son resmi işlemler ve sağlık kontrolü kaldı. Böylece Leao, Rossoneri ile geçen uzun bir sayfayı kapatacak ve Türkiye şampiyonunun formasıyla kariyerinde yeni ve heyecan verici bir bölüm başlatacak.

Bu transfer, Türk liginin tarihindeki en büyük transferlerden biri, Galatasaray için transfer piyasasında güçlü bir hamle ve yerel ile kıtasal hakimiyet konusunda rakiplerine net bir mesaj olarak değerlendiriliyor.