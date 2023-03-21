Ada futbolunda, müslüman futbolcular için Ramazan ayına özel ayrıcalıklar tanınacak.

23 Mart'ta başlayacak ve bir ay sürecek olan Ramazan ayı, futbol sahalarında da bazı değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Bilindiği gibi oruç tutan oyuncular, maç saatinin iftar vaktine denk geldiği zamanlarda bazı zoruluklar yaşıyordu. İngiltere Premier Lig ise bu konuyla ilgili yeni bir adım attı.

İddialar neler?

Sky Sports'ta yer alan habere göre Premier Lig ve Championship'te akşam oynanacak maçlarda, müslüman futbolcular için iftar vaktinde maça ara verilecek ve futbolcular gerekli gıda desteğini alacak.

Öte andan Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 26 Mart'ta Stamford Bridge Stadyumu'nda iftar yemeği vereceğini duyurdu.

Londra ekibi, Premier Lig'de kendi stadyumunda iftar yemeği düzenleyen ilk kulüp olacak.

Ramazan ayında ilk Premier Lig maçları hangileri?

Millî aranın ardından geri dönecek olan Premier Lig'de ramazan ayına denk gelen ilk hafta maçları şu şekilde:

1 Nisan Cumartesi

Manchester City - Liverpool

Bournemouth - Fulham

Arsenal - Leeds United

Brighton - Brentford

Crystal Palace - Leicester City

Nottingham Forest - Wolverhampton

Chelsea - Aston Villa

2 Nisan Pazar

West Ham - Southampton

Newcastle United - Manchester United

3 Nisan Pazartesi

Everton - Tottenham