Premier Lig devleri Merih'i izleyecek

Arsenal ve Manchster United, Juventus'ta forma şansı bulamayan milli stoperi yakından takip edecek

Yaz transfer döneminde 'dan 'a transfer olan Merih Demiral, yeni kulübünde düzenli forma şansı bulabilmiş değil.

Buna rağmen milli takımda sergilediği performans ve potansiyeliyle ilgi toplamaya devam eden genç stoper için diğer dev kulüpler sırada bekliyor.

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Bleacher Report'tan Dean Jones'un edindiği bilgilere göre ve , Merih'i izlemek için -İzlanda maçına gözlemci gönderecek.

Savunma hattına takviye yapmak isteyen iki Premier Lig ekibi, Juventus'ta yeterince forma bulamayan 21 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için bir hayli istekli.

Merih Demiral, bu sezon 'nın son şampiyonuyla 1 resmi maçta görev aldı.