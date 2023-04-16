Bu sezonki performansıyla devleri peşinden sürükleyen golcü için Avrupa devleri sıraya girdi

NE OLDU? Osimhen, bu sezon 23 Serie A maçında 21 gol atarak takımını 33 yıl sonra ilk şampiyonluğuna çok yaklaştırdı ve Napoli taraftarı kupa için gün sayıyor.

Nijeryalı forvet, yaz aylarında transfer penceresi yeniden açıldığında kesinlikle Avrupa devlerinin radarına girecek.

Ancak şu anda bulunduğu yerden oldukça mutlu olduğunu da açıkça belirtiyor.

NE SÖYLEDİLER: Osimhen, TG5'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel futbolcu olma hayalimi gerçekleştirmek benim için zordu ve şimdi ilk kez şampiyonluk kazanmak üzereyiz.

"Harika bir kulüpteyim ve kariyerim sürekli gelişiyor. Zaten en büyük kulüplerden birinde oynuyorum ve bundan daha fazlasını isteyemezdim. Her zaman, 'Forza Napoli!"

VE DAHA FAZLASI: Osimhen, Napoli taraftarlarıyla olan ilişkisinden ve 2020'de Lille'den transfer olduğundan beri büyük bir destek gördüğünden bahsetti.

"Hedefe yakınız ve hayalimizi gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz. Oyuncular her zaman inandılar, biz her zaman istisnai bir şey yapabileceğimize inandık.

"Başka kimse yapabileceğimize inanmazken bile biz başarabileceklerimizin farkındaydık.

"Şehirden gelen sevgi olağanüstü, hiç bu kadar sevgi görmemiştim. Onlarla birlikte stadyumda şampiyonluğu kutlamak için sabırsızlanıyorum."

BÜYÜK RESİM: Son gelen haberlere göre; Bayern Münih'in Osimhen yarışında Chelsea ve Manchester United'a katıldığı bildirildi.

Golcünün Nijeryalı takım arkadaşı Alex Iwobi daha önce Osimhen'in kendisine Premier Lig hakkında sorular sorduğunu açıklamıştı.

Ancak Napoli'nin golcüsü, Serie A ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi olduğunu ve transfer olacağının garantisi olmadığını itiraf ettti.

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SIRADA NE VAR? Napoli bundan sonra gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirecek.

Luciano Spalletti'nin ekibi, Salı günü ilk maçta 1-0 yenildiği AC Milan'ı kendisi sahasında ağırlayacak.

Osimhen, San Siro'daki dev maçı sakatlığı nedeniyle kaçırdı, ancak ikinci maçta sahada olması bekleniyor.