Premier Lig devleri, 8 ay oynayamayacak olan yıldız için 75 milyon Dolar'ı gözden çıkardı

Premier Lig devleri Chelsea, Arsenal ve Tottenham, yıldız golcü için kıyasıya bir rekabete girmek üzere...

NE OLDU? The Mirror'a göre, kadrosunda Gabriel Jesus ve Eddie Nketiah gibi forvetler olmasına rağmen Mikel Arteta'nın Ocak ayında Chelsea'nin de transfer hedefi olan Ivan Toney'i transfer etmek istediği bildiriliyor.

Şu anda FA tarafından bahis cezası nedeniyle sekiz aylık cezasını çeken Toney, yasağının yarısını tamamladıktan sonra idmanlara yeniden katıldı.

BÜYÜK RESİM: Geçen hafta Brentford Patronu Thomas Frank, kulübün forvet için doğru fiyatı bulması halinde bir sonraki transfer döneminde ayrılmasına izin verebileceklerini ima etti. Brentford'un 27 yaşındaki forvet için en az 75 milyon Dolar transfer ücreti talep etmesi bekleniyor.

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Premier Lig devlerinin ise Toney için bu ücreti gözden çıkardığı aktarılırken özellikle Arsenal'ın yoğun bir ilgisi olması bekleniyor.

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SIRADA NE VAR? Ocak ayında Toney'nin mevcut sözleşmesinde sadece 18 ay kalacak ve sözleşme uzatmaya pek istekli olmadığı düşünülüyor.

Bu nedenle Premier Lig devleri Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur'un Brentford'un yıldız forveti için kıyasıya bir rekabete girmesi bekleniyor.