Premier Lig devi, Kenan Yıldız için servet ödemeye hazır

Juventus'ta dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız için Liverpool'un devreye gireceği söyleniyor.

Milli oyuncu, Juventus'taki performansıyla gözleri üzerine çekti

İtalyan basınında Kenan Yıldız için sürpriz bir iddia ortaya atıldı

Liverpool, Juventus'un kapısını çalabilir

NE OLDU? Calcio Mercato'nun haberine göre, Liverpool sürpriz bir hamle için Juventus'un kapısını çalabilir. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Salah ile henüz resmi bir anlaşmaya varmayan Kırmızılılar, Kenan Yıldız'ın Mısırlı yıldızın yerini alabileceğini düşünüyor. Ancak The Mirror'un haberine göre ise Liverpool sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Salah ile yeni kontrat imzalamanın eşiğinde.

BÜYÜK RESİM: Liverpool, Kenan Yıldız'ı İtalyan ekibinin elinden almak için Juventus'u 80 milyon euro'luk bir teklif karşılığında ikna edebilir. Calcio Mercato'nun haberine göre, Kırmızılılar bu hamleyi hayata geçirme konusunda istekli.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Bu sezon Juventus'ta 10 numaralı formayı sırtına geçiren Kenan Yıldız, 20 maça çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Caught Offside'ın haberine göre ise Anfield ekibi transfer yarışını en önde götüren takımlardan birisi.

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Kenan Yıldız, yeni sezon öncesi Juventus ile sözleşmesini 2029 yılına dek uzatmış ve 10 numaralı formayı sırtına geçirmişti.