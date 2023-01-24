Maviler'in, tecrübeli stoperiyle yollarını ayırmaya hiç niyeti yok.

NE OLDU? Ülkesini Katar'daki 2022 Dünya Kupası finallerinde temsil eden ve bu sezon kulüp seviyesinde 23 maça çıkan Brezilyalı uluslararası oyuncu, 2020 yılında Paris Saint-Germain'den bonservissiz olarak İngiltere'nin yolunu tuttu.

38 yaşındaki yıldız stoper, Chelsea'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

Silva'nın formu, ilerleyen yaşına rağmen Maviler'in onu bırakmamasını sağladı.

BÜYÜK RESİM: Tecrübeli oyuncu, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası zaferlerine ulaşmasına yardımcı oldu.

Ve o, en az 40 yaşına kadar en üst düzeyde rekabet etmeye devam edecek gibi görünüyor, çünkü formunda gerilediğine dair hiçbir işaret yok.

VE DAHA FAZLASI: The Times, Maviler'in Silva'yı A takım planlarının önemli bir parçası olarak gördüğünü ve Brezilyalı stoperle gelecek sezon için de sözleşme imzalanacağını bildirdi.

Maviler; Wesley Fofana ve Benoit Badiashile gibi transferler yapmasına rağmen tecrübeli stoperinden vazgeçemediğini gösterdi.

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SIRADA NE VAR? Chelsea'nin ayrıca, Lyon'un genç sağ beki Malo Gusto için de bir transfer teklifi var.

Maviler'in planı, Thiago Silva'nın engin tecrübesinden yararlanarak genç oyuncularına örnek olmasını sağlamak.

Brezilyalı stoper, Chelsea'nin yanı sıra ülkesi için de 113 maçta forma giyerek ne denli büyük bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Ve onun, hala Premier Lig'de en üst düzeyde rekabet edebileceğini düşünüyorlar.