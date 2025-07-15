Premier Lig'deki dev transfer, Fenerbahçe'nin istediği yıldıza kavuşmasını sağlayacak

Arsenal'in yeni transferi Madueke sonrası Trossard için çıkış kapısı açıldı.

Arsenal, Chelsea'den Noni Madueke'yi kadrosuna katmak için 52 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya vardıktan sonra, Leandro Trossard'ın satışına sıcak bakıyor. The Times’ın haberine göre, 30 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Fenerbahçe ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Şimdi gözler Arsenal ile bonservis pazarlıklarına çevrildi.

Fenerbahçe'nin, Arsenal'de son yılına giren Trossard için 20 milyon sterlin civarında bir teklifle masaya oturması bekleniyor. Londra temsilcisi, oyuncunun sözleşmesinin bitecek olmasını da göz önüne alarak bu rakam üzerinden bir ayrılığı onaylamaya hazır.

Madueke transferi sonrası gözden çıkarıldı

Arsenal, yaz transfer döneminin dördüncü hamlesi olarak Chelsea’den Noni Madueke’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki İngiliz oyuncu, Dünya Kulüpler Kupası finalinden sonra resmi imzayı atacak. Bu gelişmenin ardından takımda kanat rotasyonundaki yoğunluk artarken, Trossard'ın ayrılığı kaçınılmaz hale geldi.

Madueke dışında Arsenal; Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard ve Martin Zubimendi’yi de kadrosuna katarken, Eberechi Eze ve Viktor Gyokeres için de temaslarını sürdürüyor.

Trossard Arsenal'de ne yaptı?

2023 yılında Brighton'dan 27 milyon sterline transfer edilen Leandro Trossard, Arsenal formasıyla 124 maça çıktı. Bu süreçte 28 gol atan ve 23 asist yapan oyuncu, hücumdaki çok yönlülüğüyle dikkat çekti. Geçen sezon bazı dönemlerde yedek kalan Trossard için Mikel Arteta şu ifadeleri kullanmıştı:

“Leo doğal olarak biraz mızmız ama ben bunu seviyorum çünkü çok rekabetçi. Sahaya girdiğinde bir etkisi oluyor çünkü kazanmak istiyor. Antrenmanlarda hakemin kararlarına itiraz etmesinin nedeni bu.”

Arteta, Trossard'ın son 12 ayda daha istikrarlı bir görüntü çizdiğini ve hücum hattında özel işler yapabilecek bir yetenek olduğunu da vurguladı. Ancak Arsenal’in yeni yapılanma sürecinde, kadroda yer açılması adına Trossard'ın ayrılığı artık sadece bir zaman meselesi gibi görünüyor.

Suudi Arabistan da ilgilenmişti

Geçen yıl Suudi Arabistan kulüplerinden de ilgi gören Trossard, o dönem takımdan ayrılmamıştı. Ancak bu yaz, Fenerbahçe'nin ilgisi somut adımlara dönüşmüş durumda. Sarı-lacivertliler, uzun süredir hücum rotasyonunu güçlendirmek istiyordu ve Trossard gibi tecrübeli bir ismin gelişi, takım için önemli bir hamle olacak.

Fenerbahçe'nin, Trossard transferini kısa sürede sonuçlandırmak adına Arsenal ile temaslarını hızlandırması bekleniyor.