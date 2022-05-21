Alfie Devine: Tottenham'ın rekorlar kıran genç oyuncusu Premier Lig yıldızı olacak

2.000'den biraz fazla kişi kapasiteli tribünleriyle Rosset Park, elit Premier Lig kulüplerini düşününce oldukça küçük bir yer.

Yine de burasının Tottenham tarihinde özel bir yeri var.

Spurs, FA Cup üçüncü turunda İngiliz futbolunun sekizinci kademesindeki rakibini 5-0 mağlup etti ve maçın son golünü genç Alfie Devine kaydetti.

16 yıl 163 günlük olan Devine, hem Tottenham'ın en genç oyuncusu hem de en genç golcüsü oldu. Wigan Athletic'te oynarken özel bir oyuncu olacağını düşünenenleri yanıltmadı.

Dönemin Spurs menajeri Jose Mourinho, genç oyuncu için "O iyi bir potansiyele sahip bir çocuk" dedi. "Temelde bir orta saha oyuncusu, ancak hücum bölgesine sıkça giriyor ve gol atma içgüdüsüne sahip."

Bu karşılaşma Tottenham için oynadığı tek maç ancak yine de gelişimi sürmeye devam ediyor.

17 Premier League 2 maçında 12 doğrudan gol katkısında bulundu. Dokuz gol ve üç asist ile Devine ile 23 Yaş Altı liginin en genç hücum yıldızlarından biri olarak öne çıkıyor.

Buna ek olarak, hücumcu orta saha oyuncusu beklentilerin çok ötesinde uluslararası bir tanınırlık kazandı. 17. doğum gününden sadece bir ay sonra İngiltere U19 takımında yer aldı. Hatta Almanya ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımına kaptanlık yaptı.

U19 Avrupa Şampiyonası elemelerinde her maça çıkarak önemli bir rol oynadı.

Aralık 2019'da Sportschain AGS Cup'ta İngiltere U16 ile Turnuvanın Oyuncusu seçildi.

Döndükten kısa bir süre sonra, Tottenham'ı şaşırtıcı bir şekilde FA Gençlik Kupası'ndan eleyen Wigan ekibinin bir parçasıydı.

İlk olarak Liverpool akademisinde yer aldı ancak 11 yaşında serbest kaldı. Sonrasında Wigan'a katıldı ancak mali sıkıntılar nedeniyle Tottenham'a satılmak zorunda kaldı.

Joe Gelhardt ve Jensen Weir sırasıyla Leeds United ve Brighton'a katılırken, Tottenham Devine'i White Hart Lane'e getirmek için yaklaşık 300.000 £ (370.000 $) ödedi ve 17 yaşındaki oyuncu bir yıl sonra ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Ancak oyuncunun gelişim kaydetmesi için gelecek sezon kiraık olarak bir başka takıma katılabilir.

Devine, genel olarak bir merkez orta saha oyuncusu olarak anılıyor, ancak sahanın hücum tarafında elinden gelenin en iyisini yaptığı açık.

Top sürmesi ve kontrolü en iyi özellikleri arasında yer alıyor ve bunu mükemmel zamanlama, iyi oyun zekası ve yaratıcılığı ile birleştiriyor.

Topun dışında da agresif, ne zaman ve nereye basacağını iyi biliyor.

Ancak yetenekleri biraz da onu pozisyonsuz kılıyor.

İngiltere milli takımı 3-4-3 oynarken ön üçlüden biri olarak öne çıkarken takımına çeşitli kombinasyonlar sunabiliyor.

Devine gerçekten potansiyeline ulaşmak istiyorsa, özellikle oyununun savunma tarafında ve fiziksel anlamda çok işi var.

Önümüzdeki birkaç sezonda ondan büyük bir çıkış görürseniz şaşırmayın.

İlk golü profesyonel olmayan oyunculara karşı gelmiş olabilir, ancak çok yakında Premier Lig'de gol atacak.