Premier Lig

Premier Lig de ertelendi! İşte Avrupa'da son durum...

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(C)Getty Images
Dünya genelinde hayatı altüst eden koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da pek çok lige ara verildi. Son olarak Premier Lig'e de ara verildi.

Premier Lig'in 3 Nisan'a kadar ertelendiği duyuruldu.

Ligdeki 20 kulübün temsilcilerinin bir araya gelerek aldıkları karar gereği Avrupa'nın en popüler futbol ligi, koronavirüs salgını nedeniyle 3 Nisan'a kadar oynanmayacak.

Taraflar 3 Nisan'da yeniden bir araya gelerek kararı o günkü şartlara göre gözden geçirecekler.

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    Premier Lig'in yanı sıra Championship, League One ve League Two ve kadınlar ligleri dahil olmak üzere tüm profesyonel futbol ligleri aynı tarihe kadar askıya alındı.

    Şu ana dek Avrupa'nın 5 büyük liginden İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa'dan erteleme kararları çıkarken, Almanya'nın da pazartesi gününden itibaren tatil kararını resmi olarak duyurması bekleniyor.

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    17-18-19 Mart haftasındaki Avrupa kupaları maçlarını erteleyen UEFA ise salı günü gerçekleştireceği toplantıda EURO 2020'nin ve kulüp turnuvalarının geleceğiyle ilgili kararını verecek.

    İşte şu ana kadar koronavirüs nedeniyle önde gelen lig ve turnuvalarda alınan kararlar:

    Süper Lig Maçlar seyircisiz oynanacak
    Şampiyonlar Ligi Gelecek hafta maçları ertelendi
    Avrupa Ligi Gelecek hafta maçları ertelendi
    Premier Lig Ertelendi
    Bundesliga Maçlar seyircisiz oynanacak (Erteleme gündemde)
    Serie A Ertelendi
    Ligue 1 Ertelendi
    La Liga İki maç haftası ertelendi

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