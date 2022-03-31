Miralem Pjanic, dünya futbolunun en iyi serbest vuruşçularından birisi olarak kabul ediliyor, ancak Lionel Messi yılda sadece birkaç kez serbest vuruş yapmasına rağmen onu gezegendeki en iyi duran top kullanan oyuncu olarak görüyor.

İtalya'da Roma ve Juventus formalarıyla verimli dönemler geçiren Pjanic, konu duran top olduğunda pek de rakip tanımıyordu.

Duran toptan 19 gol kaydeden Bosnalı oyuncu, bir orta saha oyuncusu olarak Barcelona'da yedi kez Ballon d'Or kazanan Messi ile takım arkadaşı oldu.

Ancak, bu konuda çok başarılı olmasına rağmen Messi’nin antrenmanlardaki duran top becerisine hayran kaldı.

Arjantinli süperstarın serbest vuruşlardaki başarısı ve yıkıcı gücü Bosnalı orta sahayı hayrete düşürdü.

Öte yandan, Barcelona'dan ayrılmasına sebep olan Ronald Koeman hakkındaki görüşleri pek de değişmiyor.

Ne söylendi?

Bir dönem Juventus’ta Cristiano Ronaldo'nun da takım arkadaşı olan Pjanic’e en iyi frikikçinin kim olduğu sorulduğunda La Gazzetta dello Sport'a şunları söyledi:

“Kesinlikle Messi.

"Hayatım boyunca, günde 20-30 dakika olmak üzere haftada iki kez frikik antrenmanı yaptım.

Ancak Messi, belki yılda bir veya iki kez pratik yaparak frikik konusunda bu kadar başarılı oldu.”

Barcelona'nın bir sonraki süperstarı kim olacak?

17 yıl boyunca Messi'nin harika yeteneğinden faydalanan Barcelona, geçtiğimiz yaz transfer döneminde büyük bir sansasyon yaratarak onun PSG’ye gitmesine izin verdi.

Arjantinli yıldızın, Fransa’nın yolunu tutması çoğu futbolseverde büyük bir şaşkınlık yaratsa da transfer gerçekleşti.

Ancak, Lionel Messi’nin PSG’deki performansı tatmin edici bulunmuyor ve şimdilerde onun yeniden Barcelona’ya dönebileceği konuşuluyor.

Barcelona ise heyecan verici genç oyuncularla geleceğin rüya takımını kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Pjanic, Camp Nou'da geçirdiği süre boyunca bu isimlerden birkaçıyla çalıştı ve kulüp efsanesi Xavi'nin rehberliğinde gelişen iki iyi futbolcu adayı olan Pedri ve Gavi'nin büyük bir hayranı.

Bosnalı orta saha, Barca’nın yeni görünümü hakkında ise şunları söyledi: "Koeman saygısızdı. Joan Laporta, Xavi’yi takımın başına getirerek harika bir karar verdi.

"Barcelona, şimdi tamamen farklı görünüyor.

"Pedri'yi seviyorum, topla Andres Iniesta gibi dans ediyor. Gavi'yi antrenmanda ilk gördüğümde 'Vay canına, bu çocuk çok özel olacak' dedim."

2021-22 sezonunun ortasında yapılan bir yönetim değişikliği ve ocak ayında Ferran Torres ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi oyuncuların takıma katılması Barcelona’ya yeni bir soluk getirdi.

La Liga'da; lider Real Madrid'in 12 puan gerisinde olan Barcelona, üçüncü sırada bulunuyor ve aynı zamanda Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldiler.

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