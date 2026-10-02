24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
UEFA Nations League A
team-logoPortekiz
Estadio do Dragao
team-logoNorveç
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Yardımcı:

Portekiz - Norveç UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Portekiz - Norveç
UEFA Nations League A
Portekiz
Norveç

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile Norveç arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Pazar gecesi Porto'daki Estádio do Dragão'da oynanacak A4 Grubu karşılaşması öncesinde son form durumunu, son sonuçları ve öne çıkan hikâyeleri ele alıyoruz.

Portekiz - Norveç: Maç detayları

crest
UEFA Nations League A - Hafta 4
Estadio do Dragao

Portekiz ile Norveç, 4 Ekim 2026'da TSİ 21.45'te başlayacak (EST 14.45 / BST 19.45 / SAST 20.45).

A4 Grubu lideri, toparlanmaya çalışan Norveç'i ağırlıyor

Portekiz, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi A4 Grubu'ndaki 4. maç günü karşılaşmasında Norveç'i ağırlamak için Porto'daki Estádio do Dragão'ya dönüyor. Açılış maçlarını kazanarak yükselen Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz, kusursuz giden kampanyasını sürdürmeyi ve zirvedeki kontrolünü sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ståle Solbakken'in Norveç'i içinse Cardiff'teki yıkıcı yenilginin ardından Portekiz deplasmanına çıkmak, A Ligi'nde kalma mücadelesini yeniden alevlendirmek adına acil bir fırsat sunuyor.

FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORGetty Images

Portekiz'in Kopenhag'daki altı gollü şöleni

Portekiz, 3. maç gününde (1 Ekim) Kopenhag'da Danimarka'ya karşı deplasmanda aldığı etkileyici 4-2'lik galibiyetin ardından pazar gecesine büyük bir özgüvenle giriyor. João Cancelo (13'), Gonçalo Ramos (25'), Vitinha (67') ve oyuna sonradan giren João Félix'in (87') golleri, heyecan dolu galibiyeti getirdi. Daha önce Galler'e karşı alınan 1-0'lık ve Norveç'e Oslo'da karşı alınan 2-1'lik galibiyetlerin ardından Portekiz, A4 Grubu'nda puan kaybı yaşamadan zirvede yer alıyor.

Wales v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD3Getty Images

Løvene'nin hayal kırıklığı: Cardiff'te son anda gelen yıkım

Norveç, 3. maç gününde (1 Ekim) Galler'e deplasmanda 2-1 kaybettiği can sıkıcı yenilginin ardından kampanyasını yeniden rayına oturtmak için Porto'ya gidiyor. Orta saha oyuncusu Oscar Bobb, 11. dakikada Norveç'i öne geçirdi ancak savunmacı Torbjørn Heggem'in ilk yarının bitiminde gördüğü kırmızı kart maçın seyrini değiştirdi. Galler ikinci yarıda bunu değerlendirdi ve üç puanı aldı; bu da Erling Haaland ile kaptan Martin Ødegaard'ı Portekiz topraklarında bir yanıt vermeye kararlı hale getirdi.

Haaland ve Ødegaard, Portekiz'in oyun kurulumuna meydan okuyor

Bu iki takım arasındaki karşılaşmalar, dinamik bire bir eşleşmelere ve üst düzey hücum kalitesine sahne oluyor. Vitinha, Bruno Fernandes ve Rúben Neves'in liderliğindeki Portekiz orta sahası topa sahip olmayı belirlemeyi ve Rafael Leão ile Gonçalo Ramos'u boş alanlarda topla buluşturmayı amaçlayacak. Öte yandan Norveç, Erling Haaland'ı Rúben Dias ve Renato Veiga'ya karşı etkili kılmak için Martin Ødegaard'ın yaratıcı vizyonuna büyük ölçüde yaslanacak. A4 Grubu'nda kritik puanların söz konusu olduğu bu pazar günkü mücadele, ilk düdükten itibaren yüksek drama vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Portekiz vs Norveç Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • J. Jesus

Portekiz'i Jorge Jesus çalıştırıyor ancak ev sahibi ekip için şu anda doğrulanmış bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor. Kadroya ilişkin güncellemeler maç saatine yaklaştıkça eklenecek.

Norveç'in başında Stale Solbakken bulunuyor ve benzer şekilde bu aşamada resmî olarak doğrulanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza verisi yok. Ancak Martin Odegaard'ın Oslo'daki ilk karşılaşmanın ardından aksayarak yürüdüğü görüldü ve bu maç öncesinde durumu yakından takip edilecek. Yeni takım haberleri geldikçe paylaşılacak.

Form durumu

POR

POR - Form

CRO
K2-1
ESP
K0-1
WAL
K1-0
NOR
K1-2
DEN
K2-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
NOR

NOR - Form

BRA
K1-2
ENG
K1-2
DEN
K3-2
POR
K1-2
WAL
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Portekiz bu maça güçlü bir form grafiğiyle geliyor; son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Bu yenilgi, Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetti. En son maçında Oslo'da Norveç'i Uluslar Ligi'nde 2-1 mağlup eden Portekiz, ondan önce de Uluslar Ligi açılışında Galler'i 1-0 yenmişti. Bu beş maçta dokuz gol atan ve sadece iki gol yiyen Portekiz, Jesus döneminin ayırt edici özelliklerinden biri olan savunma sağlamlığını ortaya koydu.

Norveç son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son sonucu Oslo'da Portekiz'e karşı alınan 2-1'lik yenilgi oldu, ancak takım 1. maç gününde Danimarka'yı 3-2 yenmesinin ardından moralli gelmişti. Norveç ayrıca Dünya Kupası'nda da çeyrek finale yükseldi; eleme turlarında Brezilya ve Fildişi Sahili'ni mağlup ettikten sonra İngiltere'ye 2-1 yenildi. Son beş maçında sekiz gol atan ekip, kalesinde dokuz gol gördü ve bu karşılaşmaların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

PortekizÇizimNorveç
4
0
1
UEFA Nations League A
Norveç badge
Norveç
NOR
1
Portekiz badge
Portekiz
POR
2
MS
Hazırlık Maçları
Portekiz badge
Portekiz
POR
3
Norveç badge
Norveç
NOR
0
MS
European Championship Qualification
Portekiz badge
Portekiz
POR
1
Norveç badge
Norveç
NOR
0
MS
European Championship Qualification
Norveç badge
Norveç
NOR
1
Portekiz badge
Portekiz
POR
0
MS
Hazırlık Maçları
Norveç badge
Norveç
NOR
0
Portekiz badge
Portekiz
POR
1
MS
7Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı1/5

Bu taraflar arasındaki en son karşılaşma 27 Eylül 2026'da Oslo'da oynandı ve Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-1 kazandı. Bu maç, çekişmeli geçmesi beklenen grup aşaması çift randevusunun ilk ayağıydı. Ondan önce taraflar en son Mayıs 2016'daki bir hazırlık maçında karşılaşmış, Portekiz evinde 3-0 kazanmıştı. Kayıtlara geçen son beş buluşmanın dördünü Portekiz, birini ise Norveç kazandı; Portekiz bu eşleşmede istikrarlı bir üstünlük sergiledi.

Puan durumu

Grp. 4

#PKBKFA+/-PuanForm
1
PortekizPortekizPOR
330073+49
K
K
K
2
DanimarkaDanimarkaDEN
310267-13
K
K
K
3
NorveçNorveçNOR
310256-13
K
K
K
4
GallerGallerWAL
310224-23
K
K
K
Championship Playoff
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin