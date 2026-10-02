Portekiz - Norveç: Maç detayları

UEFA Nations League A - Hafta 4 4 Eki 2026 - 14:45 Estadio do Dragao

Portekiz ile Norveç, 4 Ekim 2026'da TSİ 21.45'te başlayacak (EST 14.45 / BST 19.45 / SAST 20.45).

A4 Grubu lideri, toparlanmaya çalışan Norveç'i ağırlıyor

Portekiz, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi A4 Grubu'ndaki 4. maç günü karşılaşmasında Norveç'i ağırlamak için Porto'daki Estádio do Dragão'ya dönüyor. Açılış maçlarını kazanarak yükselen Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz, kusursuz giden kampanyasını sürdürmeyi ve zirvedeki kontrolünü sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ståle Solbakken'in Norveç'i içinse Cardiff'teki yıkıcı yenilginin ardından Portekiz deplasmanına çıkmak, A Ligi'nde kalma mücadelesini yeniden alevlendirmek adına acil bir fırsat sunuyor.

Getty Images

Portekiz'in Kopenhag'daki altı gollü şöleni

Portekiz, 3. maç gününde (1 Ekim) Kopenhag'da Danimarka'ya karşı deplasmanda aldığı etkileyici 4-2'lik galibiyetin ardından pazar gecesine büyük bir özgüvenle giriyor. João Cancelo (13'), Gonçalo Ramos (25'), Vitinha (67') ve oyuna sonradan giren João Félix'in (87') golleri, heyecan dolu galibiyeti getirdi. Daha önce Galler'e karşı alınan 1-0'lık ve Norveç'e Oslo'da karşı alınan 2-1'lik galibiyetlerin ardından Portekiz, A4 Grubu'nda puan kaybı yaşamadan zirvede yer alıyor.

Getty Images

Løvene'nin hayal kırıklığı: Cardiff'te son anda gelen yıkım

Norveç, 3. maç gününde (1 Ekim) Galler'e deplasmanda 2-1 kaybettiği can sıkıcı yenilginin ardından kampanyasını yeniden rayına oturtmak için Porto'ya gidiyor. Orta saha oyuncusu Oscar Bobb, 11. dakikada Norveç'i öne geçirdi ancak savunmacı Torbjørn Heggem'in ilk yarının bitiminde gördüğü kırmızı kart maçın seyrini değiştirdi. Galler ikinci yarıda bunu değerlendirdi ve üç puanı aldı; bu da Erling Haaland ile kaptan Martin Ødegaard'ı Portekiz topraklarında bir yanıt vermeye kararlı hale getirdi.

Haaland ve Ødegaard, Portekiz'in oyun kurulumuna meydan okuyor

Bu iki takım arasındaki karşılaşmalar, dinamik bire bir eşleşmelere ve üst düzey hücum kalitesine sahne oluyor. Vitinha, Bruno Fernandes ve Rúben Neves'in liderliğindeki Portekiz orta sahası topa sahip olmayı belirlemeyi ve Rafael Leão ile Gonçalo Ramos'u boş alanlarda topla buluşturmayı amaçlayacak. Öte yandan Norveç, Erling Haaland'ı Rúben Dias ve Renato Veiga'ya karşı etkili kılmak için Martin Ødegaard'ın yaratıcı vizyonuna büyük ölçüde yaslanacak. A4 Grubu'nda kritik puanların söz konusu olduğu bu pazar günkü mücadele, ilk düdükten itibaren yüksek drama vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Portekiz'i Jorge Jesus çalıştırıyor ancak ev sahibi ekip için şu anda doğrulanmış bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor. Kadroya ilişkin güncellemeler maç saatine yaklaştıkça eklenecek.

Norveç'in başında Stale Solbakken bulunuyor ve benzer şekilde bu aşamada resmî olarak doğrulanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza verisi yok. Ancak Martin Odegaard'ın Oslo'daki ilk karşılaşmanın ardından aksayarak yürüdüğü görüldü ve bu maç öncesinde durumu yakından takip edilecek. Yeni takım haberleri geldikçe paylaşılacak.

Form durumu

Portekiz bu maça güçlü bir form grafiğiyle geliyor; son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Bu yenilgi, Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetti. En son maçında Oslo'da Norveç'i Uluslar Ligi'nde 2-1 mağlup eden Portekiz, ondan önce de Uluslar Ligi açılışında Galler'i 1-0 yenmişti. Bu beş maçta dokuz gol atan ve sadece iki gol yiyen Portekiz, Jesus döneminin ayırt edici özelliklerinden biri olan savunma sağlamlığını ortaya koydu.

Norveç son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son sonucu Oslo'da Portekiz'e karşı alınan 2-1'lik yenilgi oldu, ancak takım 1. maç gününde Danimarka'yı 3-2 yenmesinin ardından moralli gelmişti. Norveç ayrıca Dünya Kupası'nda da çeyrek finale yükseldi; eleme turlarında Brezilya ve Fildişi Sahili'ni mağlup ettikten sonra İngiltere'ye 2-1 yenildi. Son beş maçında sekiz gol atan ekip, kalesinde dokuz gol gördü ve bu karşılaşmaların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

İkili rekabet geçmişi

Bu taraflar arasındaki en son karşılaşma 27 Eylül 2026'da Oslo'da oynandı ve Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-1 kazandı. Bu maç, çekişmeli geçmesi beklenen grup aşaması çift randevusunun ilk ayağıydı. Ondan önce taraflar en son Mayıs 2016'daki bir hazırlık maçında karşılaşmış, Portekiz evinde 3-0 kazanmıştı. Kayıtlara geçen son beş buluşmanın dördünü Portekiz, birini ise Norveç kazandı; Portekiz bu eşleşmede istikrarlı bir üstünlük sergiledi.

Puan durumu