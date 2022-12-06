Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo YEDEK!

Portekiz hocası Fernando Santos, Cristiano Ronaldo ve Joao Cancelo'yu İsviçre maçında yedek bıraktı.

Portekiz, 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre'ye karşı Ronaldo'suz oynayacak.

CR7, kritik karşılaşmada teknik direktör Fernando Santos tarafından yedek kulübesine bırakıldı. Ronaldo ile birlikte Cancelo da ilk 11'de yok.

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Ronaldo'yu yedek bırakma kararı, forvet oyuncusunun Güney Kore maçında oyundan çıkarken verdiği tepkiden sonra geldi. Santos bu durumdan "hiç hoşlanmadığını" söyledi ve şimdi Ronaldo'yu kenarda bırakarak harekete geçmiş görünüyor.

Portekiz'in İsviçre maçındaki ilk 11'i şu şekilde: Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro, William, Otávio, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix, Gonçalo Ramos.

Biliyor muydunuz?

Bu maç, haziran ayında UEFA Uluslar Ligi'nde iki kez karşı karşıya gelen Portekiz ile İsviçre arasında 2022'deki üçüncü maç olacak. Lizbon'da oynanan karşılaşmayı Portekiz 4-0 kazanırken, bir hafta sonra Cenevre'deki maçı ise İsviçre 1-0 galibiyetle tamamladı.

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Ronaldo'yu ne bekliyor?

37 yaşındaki oyuncu, belki de Dünya Kupası'ndaki son maçında yedek kulübesinden bir etki yaratmayı umuyor olacak. Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nın kendisi için son turnuva olmasını beklediğini çoktan itiraf etti.