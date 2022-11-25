Portekiz-Gana maçı sonrasında hedefteki adam Cristiano Ronaldo

Portekiz Dünya Kupası'na Gana galibiyetiyle başlasa da Cristiano Ronaldo eleştirilerin odağındaki isim olmayı sürdürdü.

Bir dönem Mozambik Milli Takımı'nı da çalıştıran Portekizli teknik direktör Luis Goncalves, Portekiz'in Gana'yı 3-2 mağlup ettiği Dünya Kupası karşılaşmasını değerlendirdi.

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra an itibarıyla kulüpsüz olan Cristiano Ronaldo'yu eleştiren Goncalves, ilk 11'de Ronaldo yerine Rafael Leao'nun oynaması gerektiğini söyledi.

90 dakikayı Portekiz basınından A Bola için masaya yatıran Goncalves, Portekiz'in Leao oyuna dahil olana dek kontrollü bir oyun sergilediğini ve Milan'ın yıldızının takıma derinlik, hız ve yaratıcılık kattığını söyledi.

"Leao 11'de olmalı"

Portekiz'in oyunu hızlandırdığı bölümlerde Gana'nın problemler yaşadığının altını çizen Goncalves, maçın kırılma anının Leao'nun oyuna girişi olduğunu söyledi.

Öte yandan maçı RTE içi yorumlayan Liverpool'un eski oyuncusu Dietmar Hamann ise Portekiz'in Ronaldo ile durağan bir oyun oynadığını ve oyunu hızlandırmak için Leao'ya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Modern futbolda tempodan yoksunken pozisyon üretmenin çok zor olduğunu belirten Hamann, Leao'nun turnuvanın kalanında 11'de yer alması gerektiğini belirtti.