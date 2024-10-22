Polisler Mbappe'nin Stockholm'deki otelinde incelemeler yapıyor

Real Madrid'in Fransız yıldızını ilgilendirdiği öne sürülen tecavüz soruşturmasının devam ettiği ifade edildi.

Kylian Mbappe, bir otelde gerçekleştiği iddia edilen tecavüzle ilgili bir haberi 'sahte haber' olarak nitelendirmişti. Ancak, bir İsveç gazetesi, Mbappe'nin polis tarafından soruşturulduğunu iddia etti.

İsveç polisi, bu ayın başında Kylian Mbappe'ye yönelik tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarının ardından soruşturmayı hızlandırdı.

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Mbappe, 9-11 Ekim tarihleri arasında arkadaşlarıyla İsveç'e gitmişti ve Stockholm şehir merkezindeki Bank Hotel'de kalmıştı. Ziyaretinin bitmesinin ardından Mbappe, 10 Ekim Perşembe günü gerçekleştiği iddia edilen bir tecavüzle ilgili Aftonbladet'te yer alan haberi "sahte haber" olarak nitelendirmişti.

Polis ve adli tıp incelemesi

Ancak, İsveç gazetesi Expressen, polislerin Real Madrid'in yıldızına yönelik iddiaları araştırmaya başladığını öne sürdü. Mbappe'nin resmi olarak şüpheli olarak adlandırılmadığı belirtildi.

Bahsi geçen gece, Mbappe'nin önce Chez Jolie adlı restorana, ardından V gece kulübüne gittiği ve son olarak arkadaşlarıyla birlikte siyah bir minibüsle oteline döndüğü iddia edildi.

Aftonbladet'e göre, polis ve adli tıp ekipleri otelde soruşturma başlattı. Polis, Mbappe ve arkadaşlarının hangi odalarda ve genel alanlarda bulunduğunu belirlemek için otel çalışanlarıyla sorgulamalar gerçekleştirdi. Güvenlik kameralarının da bu soruşturmada önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Mbappe'nin ilk açıklamaları

Mbappe'nin kaldığı süiti inceleyen polislerin, otelden çıkarken kahverengi kağıt torbalar taşıdığı görüldü.

İddiaların ardından Mbappe, sosyal medya platformu X'te bir gazete haberini paylaşarak, "Sahte haber! Duruşmadan hemen önce tam bir tesadüf gibi, çok öngörülebilir" yazmıştı. Bu duruşma, eski kulübü PSG'ye karşı açtığı 46 milyon euroluk ödenmemiş maaş ve bonus davasıyla ilgiliydi.

Mbappe'nin yakın çevresi ise AFP'ye yaptıkları açıklamada, "Bugün İsveç medyasından yeni bir iftira kampanyası internette yayılmaya başladı. Bu suçlamalar tamamen asılsız ve sorumsuzca. Bu tür yanlış bilgi yayılımını durdurmak için gerekli tüm yasal adımlar atılacaktır" demişti.