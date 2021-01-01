Pochettino'nun ilk önceliği Sergio Agüero
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Goal/Getty
Paris Saint-Germain'in çiçeği burnunda teknik direktörü Mauricio Pochettino, transferde ilk hedefini belirledi. Arjantinli teknik adam, Serigo Agüero'yu takımında görmek istiyor.
St Etieenne ile oynanan maç öncesi kendisine Lionel Messi transferi sorulan teknik adam "Her harika futbolcuya kapımız açık" diyerek cevap vermişti. Bu açıklama PSG'nin Manchester City ile beraber Barcelona'dan ayrılması beklenen süper yıldız için girişimlerde bulunacağı yönünde yorumlanmıştı. Ama anlaşılan o ki Pochettino bu cümlesinde daha çok Sergio Agüero'yu kastetmiş.
Canal+'ya açıklamalarda bulunan futbolcu menajeri Bruno Satin, PSG'nin bu yaz önceliğinin Sergio Agüero'yu renklerine bağlamak istediğini söyledi.