Pochettino'nun ilk önceliği Sergio Agüero

PSG taraftarı Lionel Messi transferini beklerken Pochettino ilk hamlesini Agüero'dan yana kullanmak istiyor.

'in çiçeği burnunda teknik direktörü Mauricio Pochettino, transferde ilk hedefini belirledi. Arjantinli teknik adam, Serigo Agüero'yu takımında görmek istiyor.

St Etieenne ile oynanan maç öncesi kendisine transferi sorulan teknik adam "Her harika futbolcuya kapımız açık" diyerek cevap vermişti. Bu açıklama PSG'nin ile beraber 'dan ayrılması beklenen süper yıldız için girişimlerde bulunacağı yönünde yorumlanmıştı. Ama anlaşılan o ki Pochettino bu cümlesinde daha çok Sergio Agüero'yu kastetmiş.

Canal+'ya açıklamalarda bulunan futbolcu menajeri Bruno Satin, PSG'nin bu yaz önceliğinin Sergio Agüero'yu renklerine bağlamak istediğini söyledi.

Daha fazla takım

Manchester City ile sözleşmesi bu yaz sona erecek olan 32 yaşındaki yıldız, yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle bu sezon Premier Lig'de sadece 5 maça çıkabildi ve henüz gol sevinci yaşayamadı.