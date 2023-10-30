Pochettino, Chelsea'yi ayağa kaldırma planını açıkladı

Mauricio Pochettino endişelenmediğini söylüyor ancak Brentford'a karşı iç sahada aldıkları mağlubiyette bir problem olduğunu kabul ediyor.

Chelsea, Brentford'a 2-0 kaybetti

İç sahada oynadıkları 13 maçın yalnızca birini kazandılar

Pochettino bu sorunu çözeceğini söylüyor

NE OLDU? Topa daha fazla hakim olmasına ve sahada Brentford'u geride bırakmasına rağmen Chelsea, Stamford Bridge'de Ethan Pinnock ve Bryan Mbeumo'nun golleriyle 2-0 mağlup oldu.

NE SÖYLENDİ? Pochettino maçın ardından bir sorun olduğunu kabul etti: "Bu düzeltmemiz gereken bir sorun. Endişelenmiyorum ama bunun sorumluluğunu hissediyorum. Bunu çözmeye çalışacağız. Önemli olan iyi bir atmosfer yaratabilmek. Taraftarla takım arasında bir yol inşa etmeliyiz. Taraftar onlara güvenebilmeli."

"Ruh halimizin değiştiğini kabul ediyoruz. Güven inşa etmemiz gerekiyor. Bazen oyun istemediğimiz bir yöne gidebilir. Sakin olmalı ve şunu söyleyebilecek karaktere sahip olmalıyız: 'Tamam, durum farklı ama biz oynamamız gerektiği gibi oynayacak kadar olgunuz' Bunun üzerinde çalışmalıyız."

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BÜYÜK RESİM: Chelsea, 2023'te iç sahada şimdiye kadar sekiz Premier Lig maçı kaybetti. 1986'dan bu yana bir takvim yılı içindeki en kötü rekoru elde etti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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CHELSEA İÇİN SIRADA NE VAR? Chelsea'yi Premier Lig'de daha zorlu maçlar bekliyor. 12 Kasım'da Manchester City ile karşı karşıya gelecekler.