Pjanic'e ilginç benzetme! "Mozzarella kadar yumuşak"
Juventus'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli, orta saha oyuncusu Miralem Pjanic hakkında ilginç bir benzetmede bulundu.
Bosna Hersekli futbolcu Pjanic, 2016 yılında Roma'dan Juventus'a transfer olurken, şimdiye kadar 164 resmi karşılaşmada forma giydi ve 3 lig şampiyonluğu yaşadı.
2006-2009 yılları arasında Juventus'a başkanlık yapan Cobolli Gigli, Radio Sportiva'ya yaptığı açıklamada teknik direktör Maurizio Sarri'yi eleştirirken, Pjanic'in oyununa 'mozzarella' benzetmesi yaptı:
"Takımın orta sahasında yaşanan zor durumun mental olduğunu düşünüyorum. Pjanic mozzarella kadar yumuşak. Yorgun görünüyor, belki de dinlenmeye ihtiyacı vardır. Orta saha probleminin çözülmesi gerekiyor. Maurizio Sarri'yi her zaman eleştirdim ama biraz sendeledi diye kimseyi kovmaktan hoşlanmam."
Serie A'da lider Inter ile aynı puanda yer alan Juventus, ligin 24. haftasında Brescia ile karşılaşacak.