Miralem Pjanic, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferinin sürpriz olmadığını söylerken Orta Doğru'yu, futbolun geleceği olarak nitelendirdi.

NE OLDU? Beş Ballon d'Or sahibi, aralık 2022'de Manchester United'dan ayrılmak zorunda kaldığında futbol dünyasını şaşkına çevirdi ve sözleşmesi, çarpıcı bir röportajın ardından feshedildi. Küresel oyundaki en kazançlı anlaşma Suudi Arabistan ekibi ile yapıldı ve Ronaldo, 37 yaşında Avrupa dışında yeni bir mücadeleye girdi.

NE SÖYLENDİ? Juventus'ta Ronaldo ile birlikte oynayan ve geçen yaz Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah'a imza atan Pjanic, Tuttosport'a verdiği demeçte Portekizli süper yıldızın son macerasının neden çok mantıklı olduğunu anlattı: "Çok iddialı bir kulüp. Orta Doğu, futbolun geleceği olacak Sunacak çok şeyi olan ülkeler var, ancak potansiyelleri henüz gerçekleşmedi. Elbette futbol burada da gelişecek. Bu yüzden Ronaldo'nun kararına şaşırmadım. Arabistan'da futbol sanıldığı kadar kolay değil. Ronaldo'nun ülkede sporun gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum."

DAHA BÜYÜK RESİM: Uluslararası futbol tarihinde tüm zamanların en çok gol atan futbolcusu olan Ronaldo, İngiltere'de geçirdiği sürenin sonlarına doğru, bir Everton taraftarının telefonunu yere fırlatıp kırdığı için iki maçlık bir cezaya çarptırılmıştı. Portekizli yıldız bu yüzden Al-Nassr ile henüz sahaya çıkamadı.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Al-Nassr / GOAL

Getty

Getty

SIRADA NE VAR? Ronaldo, Orta Doğu'daki ilk maçına Al Nassr'ın 19 Ocak'ta Paris Saint-Germain'e karşı oynayacağı bir gösteri maçında çıkacak. Bu da onun bir kez daha ezeli rakibi Lionel Messi'ye karşı mücadeleye girebileceği anlamına geliyor.