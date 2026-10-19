Faslı Ashraf Bencharki'nin Mısır Ekibi Al Ahly ile geleceği, mevcut sezonun ardından kulüple olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte belirsizliğini koruyor.

Al Ahly ve Bencharki, mevcut sezonun ardından Pyramids'in oyuncuyu bonservissiz bir transferle kapmak istediğine dair haberler ortasında, yenileme konusunda şu ana kadar bir anlaşmaya varamadı.

Konuyla ilgili olarak medya mensubu Seif Zaher şunları söyledi: "Al Ahly, Mohamed Hany dosyasını kapattıktan sonra, Faslı oyuncunun durumunu ve önümüzdeki dönemde takımla devam etme ihtimalini değerlendirmek amacıyla Ashraf Bencharki'nin sözleşme yenileme dosyasını açmaya yönelecek."

Al Ahly'nin yabancı oyuncular için belirlediği maaş tavanının yıllık 900 bin dolar ile 1 milyon 100 bin dolar arasında değiştiğini ve bunun kulübün bu konuda koyduğu üst sınır olduğunu açıklayan Zaher, Bencharki'nin bu rakamı aşan bir maddi karşılık aldığına dikkat çekti.

Zaher, televizyonda yaptığı açıklamalarda, Faslı oyuncunun mevcut maaşı ile Al Ahly'nin yabancı oyunculara belirlediği mali tavan arasındaki fark göz önüne alındığında, oyuncunun sözleşme yenileme müzakerelerinin akıbetinin hâlâ net olmadığını sözlerine ekledi.

Son olarak, Ashraf Bencharki'nin takımla sergilediği performans göz önünde bulundurulduğunda, Al Ahly'deki en iyi dönemlerinden birini yaşadığını vurguladı.

Medya mensubu Karim Hassan Shehata'nın, mevcut sezonun sona ermesinin ardından Pyramids'in Faslı Ashraf Bencharki ile anlaşma isteğini daha önce ortaya koyduğunu hatırlatalım.

Şöyle demişti: "Pyramids'teki güvenilir bir kaynaktan, kulübün önümüzdeki sezondan itibaren Ashraf Bencharki ile bonservissiz bir transferle anlaşmak istediğini öğrendim."