Piqué, Haaland'ın gizli dünyasına giriyor

Eski İspanyol futbol yıldızı Gerard Piqué, aralarında Norveçli Erling Haaland'ın da bulunduğu, hızla büyüyen ve giderek küresel bir eğlence ve ticaret ürününe dönüşen bir spora yatırım yapmaya yönelen sporcuların listesine katılarak, «Dünya Satranç Ligi» takımlarından birinin stratejik ortağı oldu.

İspanya Milli Takımı ile 2010 Dünya Kupası'nı kazanan ve spor ile medya şirketi «Kosmos»un kurucusu olan Piqué, «Firers American Gambits» takımının hissedarlar listesine katıldığını, bugün pazartesi günü Hindistan'ın Bengaluru şehrinde düzenlenen bir basın toplantısında açıkladı.

Eski Barcelona oyuncusu Piqué, «El-Şarku'l-Avsat» gazetesinin aktardığı açıklamasında şunları söyledi: «Satranç oyunu, derinliği, evrensel çekiciliği ve gerektirdiği muazzam zihinsel güç sayesinde ilgimi hep çekmiştir.»

Piqué'nin yatırımı, satrancı geleneksel bir oyundan uluslararası turnuvalar, dijital içerik, sponsorluk anlaşmaları ve canlı yayın platformları aracılığıyla küresel bir spor ürününe dönüştürmeye yönelik artan çabaların bir parçası olarak geldi. «American Gambits» takımı, hissedarları arasında eski Hintli kriket oyuncusu Ravichandran Ashwin'i de barındırıyor.

Haaland, yatırımda Piqué'den önce davrandı

Norveçli forvet Erling Haaland, Norveçli yatırımcı Morten Borge'un desteğiyle projeye katılarak satranç yatırımı alanına giren en dikkat çekici sporculardan biri olmuştu.

Borge şunları söyledi: «İlgi çekici pek çok benzerlik var. Erling sahada bir canavar gibi görünse de, en üst düzeydeki futbol da hazırlık, strateji, zamanlama ve kritik anları anlamakla ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında, satranç oyunuyla benzerlikler mevcut.»

Borge, Haaland'ın satrancın stratejik düşünmeye ve zihinsel disipline odaklanmasından etkilendiğini, bunların da baskı altında performansı korumanın temel unsurları olduğunu belirtti.

Piqué ve Haaland'ın satranca yönelmesi, spor dünyasında giderek daha fazla sporcunun oyuna odaklanmayı artırmanın ve karar verme becerilerini geliştirmenin bir yolu olarak yöneldiği daha geniş bir olguyu yansıtıyor.

Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola da futbol hakkında konuşurken pek çok kez satranç ve stratejiye atıfta bulunmuştu.

Ayrıca farklı spor dallarından bir dizi yıldız, satrançla olan ilişkileri ve onu zihinsel yetenekleri geliştirmek için bir araç olarak kullandıkları konusunda açık açık konuştu; bunlar arasında eski Liverpool yıldızı Muhammed Salah'ın yanı sıra tenis yıldızları Boris Becker ve Novak Djokovic de yer alıyor.

Büyük ticari hedefler

Buna karşılık, yatırımcılar satranç sporunda giderek artan ticari fırsatlar görüyor; özellikle de Hintli teknoloji şirketi «Tech Mahindra» ve Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından desteklenen «Dünya Satranç Ligi»nin, televizyon yayınına ve dijital platformlara daha uygun, daha kısa formatlar benimseyerek oyunun taban kitlesini genişletme girişimleriyle.

Borge'a göre satranç, geleneksel seyirci kitlesini aşıp daha geniş bir taraftar tabanına ulaşmayı başaran diğer uzmanlaşmış sporların izlediği yolun aynısında ilerliyor.

Şöyle konuştu: «Dart gibi sınırlı yaygınlığa sahip bir sporu pazarlayabildiğinize göre, dünyada yaklaşık bir milyar insanın satranç oynadığı düşünülürse, fırsat açıktır.»

«American Gambits» takımının, gelecek ay Hindistan'ın Bengaluru şehrinin ev sahipliği yapacağı «Dünya Satranç Ligi»nin dördüncü sezonunda yer alması bekleniyor.