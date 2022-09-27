Pique ile olan birlikteliğini sonlandıran Shakira'nın kendisi gibi skandal bir ayrılık yaşayan Iker Casillas ile beraber olduğu öne sürüldü.

Barcelona'nın efsane ismi Gerard Pique olan birlikteliğini sonlandıran Grammy ödüllü şarkıcı Shakira'nın, bir başka dünyaca ünlü futbol efsanesiyle birlikte olduğu öne sürüldü. TNG News'te yer alan habere göre eski iş ortağının eski iş arkadaşlarından biri olan Iker Casillas ile romantik bir ilişki yaşamaya başlayan Shakira'nın bu iddialara ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Casillas'ın geçtiğimiz aylarda televizyon sunucusu Sara Carbonero ile olan evliliğini sonlandırması bu iddiaları güçlendirirken, son dönemde skandal ayrılıklar yaşayan iki ismin adının birlikte anılması büyük bir sürpriz olarak nitelendirildi. Son dönemde sosyal medyada daha aktif olan Casillas'ın Shakira'yı Instagram'dan takip etmeye başlaması da iddialara farklı bir boyut kattı.

Shakira'nın Casillas'ı henüz Instagram'dan takip etmemesi dikkat çekerken, her iki isim de bu iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada anne olmanın müzik kariyerine olan etkisinden bahseden Shakira, Pique ile olan birlikteliğinden doğan çocukları için müzik kariyerini geri plana ittiğini ve ailesi için fedakarlıktan kaçınmadığını söylemişti.