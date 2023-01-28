Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılmadan önce zehir zemberek açıklamalarda bulunduğu ünlü gazeteci Piers Morgan, Portekizli yıldızın kendisiyle yaptığı röportajın ardından spor tarihinin en önemli kontratlarından birini imzaladığını söyledi ve Ronaldo'nun Orta Doğu'daki futbolun gelişimine büyük katkı yapacağını belirtti.

"Röportajımızın sonucu sayesinde Ronaldo futbol tarihinin en büyük kontratını imzalaı ve şu anda 37 yaşında olmasına rağmen dünyanın en fazla kazanan sporcusu oldu.

Ayrıca kariyeri boyunca olduğu gibi yine yeni bir ülkeye gitti ve Messi'ye bir kez daha üstünlük kurdu. Ronaldo'nun Orta Doğu'da futbolun gelişimine katkı yapacağına şüphem yok.

Orta Doğu futbolu son yıllarda ivme kazandı.

Dünya Kupası'nda Fas'ın yaptıklarını gördünüz ve Suudi Arabistan da şampiyon Arjantin'i yenmeyi başardı"