Philippe Coutinho Chelsea yolcusu
Dembele, De Jong, Umtiti, Lenglet, Griezmann gibi önemli transferlerinden istediği verimi alamayan Barcelona'da bu listede yer alan isimlerden biri de Philippe Coutinho...
2017-18 sezonunda ara transfer döneminde 145 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'dan Katalan ekibe transfer olan Brezilyalı oyuncu, Barcelona formasıyla çıktığı 79 maçta 21 gol ve 11 asistlik performansıyla beklentilerin altında kaldı.
Düşük performansının yanı sıra taraftarlarla da arası iyi olmayan Coutinho sezon başında Bayern Münih'e kiralanmıştı.
İspanya basınından Sport'un haberine göre Bayern Münih'in kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Coutinho, Barcelona'ya geri dönse de Katalan ekip, Brezilyalı oyuncuyu kadrosunda tutmak istemiyor.
27 yaşındaki oyuncu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea şimdiden devreye girdi.
Chelsea'nin, Coutinho'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralaması bekleniyor. Barcelona'nın sözleşme koyacağı satın alma bedeli ise 90 milyon euro olacak.
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