Philippe Coutinho Chelsea yolcusu

Kadrosundaki bazı oyunculardan kurtulmak isteyen Katalan ekip, Philippe Coutinho'yu gözden çıkardı.

Dembele, De Jong, Umtiti, Lenglet, Griezmann gibi önemli transferlerinden istediği verimi alamayan 'da bu listede yer alan isimlerden biri de Philippe Coutinho...

2017-18 sezonunda ara transfer döneminde 145 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 'dan Katalan ekibe transfer olan Brezilyalı oyuncu, Barcelona formasıyla çıktığı 79 maçta 21 gol ve 11 asistlik performansıyla beklentilerin altında kaldı.

Düşük performansının yanı sıra taraftarlarla da arası iyi olmayan Coutinho sezon başında 'e kiralanmıştı.

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İspanya basınından Sport'un haberine göre Bayern Münih'in kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Coutinho, Barcelona'ya geri dönse de Katalan ekip, Brezilyalı oyuncuyu kadrosunda tutmak istemiyor.

27 yaşındaki oyuncu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden şimdiden devreye girdi.

Chelsea'nin, Coutinho'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralaması bekleniyor. Barcelona'nın sözleşme koyacağı satın alma bedeli ise 90 milyon euro olacak.

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