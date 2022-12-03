Phil Foden: "Nerede oynamak istediğimi ben de bilmiyorum"

Phil Foden, İngiltere Millî Takımı'ndaki pozisyonu hakkında yapılan tartışmalara yanıt verdi.

Üç Aslan ve Manchester City yıldızı, millî takımdaki pozisyonunun ne olması gerektiğini bilmediğine dair bir şaka yaptı ve ardından forvet arkasında oynamak istediğini söyledi.

Foden, millî takımda birçok pozisyonda oynayabileceğini vurgularken merkezde daha iyi olabileceğini bildirdi.

Ne söylendi?

Konuyla ilgili açıklama yapan İngiliz, en fazla hangi mevkide oynamayı sevdiği sorulunca şunları söyledi:

"Bilmiyorum... Belki de her yerde! Gerçek şu ki hem geçmişte hem de şu anda topa sahip olduğumda ve 10 numara pozisyonunda daha iyi hissediyorum. Ancak daha çok kanatlarda oynuyorum ve bu işi de yapabilirim. Aynı zamanda geniş alanda seviyorum çünkü daha çok gol atıyorsunuz ve daha çok ceza sahasına giriyorsunuz."

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İngiltere'nin ilk iki grup maçında ilk 11'de başlamayı başaramayan Foden, grubun son maçında Galler'e karşı ilk 11'de yer aldı.

City yıldızı kısa süre sonra menajerinin inancının karşılığını verdi. Foden, İngiltere'nin 3-0'lık galibiyetinde takımın ikinci golünü atarak ilk Dünya Kupası golünü elde etti.

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Foden'ı ne bekliyor?

İngiltere, pazar günü Senegal ile son 16 turunda karşı karşıya gelecek ve 22 yaşındaki oyuncu, turnuvadaki ikinci golünü atmayı başarmak isteyecek.