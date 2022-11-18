Phil Foden: Milli takımda gösterdiğim performans yetersiz

İngiltere Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki en önemli yıldızlarından biri olan Phil Foden, milli forma altında gösterdiği performansın yeterli olmadığını söyledi. Milli takımda olmanın Manchester City'e oynamaktan farklı olduğunu belirten Foden, 18 maçta iki gol attığını ve skora daha fazla katkı yapabileceğini belirtti.

"Kesinlikle çok daha fazla gol atmam gerekiyordu ama hala öğrenme ve oyuncu grubunu tanıma aşamasındayım.

Kendimi birinci sınıf bir oyuncu olarak görmüyorum. Dünyanın en iyilerinden biri olabilmek için büyük maçlarda ve finallerde goller atmalıyım. Bunu yapabileceğimi biliyorum ve bunun için çalışıyorum.

Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Cristiano Ronaldo gibi oyuncular şu anda benden çok daha üstünler ama bir gün onların seviyesine gelebileceğimi hayal etmeyi seviyorum.

Her şey doğru yöne küçük adımlar atmakla ilgili. Tek yapmam gereken Manchester City'deki oyunumu milli takıma taşımak.

Önceki yıllarda zaman zaman sahte dokuz olarak oynuyordum ama bu yıl genellikle kanatta oynadım. Erling Haaland'ın aramıza katılması bize daha fazla alan sağlıyor.

Doğru alanlara koşular yaparak goller attım ve oyunumun bu yönünü geliştirmem benim için olumluydu. Dünya Kupası'nı dört gözle bekliyorum.

Bu takım teknik olarak muhtemelen gördüğüm en iyi İngiltere kadrosu. Kim oynarsa oynasın sahadaki takımı hepimiz destekleyeceğiz çünkü bu takım çok iyi bir oyuncu grubundan oluşuyor"