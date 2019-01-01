Petr Cech, Chelsea'ye geri döndü

Kariyerini Arsenal'de noktalayan Çekyalı kaleci Petr Cech, eski kulübü Chelsea'de teknik ve performans danışmanı oldu.

2018-19 UEFA finalinde ile karşı karşıya gelmiş ve Chelsea, 4-1 kazanarak kupayı kazanmıştı. O maçın ardından futbolu bıraktığını açıklayan Petr Cech, 11 yıl boyunca formasını giydiği eski takımı Chelsea'ye geri döndü.

Chelsea'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Cech'in teknik ve performans danışmanı olarak göreve başladığı duyuruldu.

34 yaşındaki tecrübeli isim, Maviler ile 494 maça çıkmış ve Stamford Bridge'de geçirdiği süreçte 4 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 3 İngiliz Lig Kupası, 4 İngiliz Süper Kupası, 4 FA Cup kazandı.