Petr Cech, Chelsea'ye geri döndü
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2018-19 UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal ile Chelsea karşı karşıya gelmiş ve Chelsea, 4-1 kazanarak kupayı kazanmıştı. O maçın ardından futbolu bıraktığını açıklayan Petr Cech, 11 yıl boyunca formasını giydiği eski takımı Chelsea'ye geri döndü.
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Chelsea'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Cech'in teknik ve performans danışmanı olarak göreve başladığı duyuruldu.
34 yaşındaki tecrübeli isim, Maviler ile 494 maça çıkmış ve Stamford Bridge'de geçirdiği süreçte 4 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 3 İngiliz Lig Kupası, 4 İngiliz Süper Kupası, 4 FA Cup kazandı.