Pep Guardiola'nın en kötü lig maçı

Manchester City, Chelsea karşısında %46 topa sahip olmayla oynadı. Bu istatistik İspanyol hocanın kariyerindeki en düşük sayı olarak kayıtlara geçti.

, Premier Lig'in 13. haftasında konuk ettiği 'yi 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Guardiola'nın öğrencileri, bu galibiyetle lider 'un puan farkını daha da açmasına izin vermedi.

Bu karşılaşmada ortaya çıkan bir istatistik ise oldukça dikkat çekiciydi.

Takımlarına oynattığı topa sahip olma ve pas oyunuyla ünlenen Pep Guardiola, Opta verilerine göre yönettiği takımların lig maçlarında tutturduğu en düşük topla oynama oranıyla karşılaşmayı tamamladı.

Maç boyunca %46 topa sahip olma oranı tutturan City'nin bu performansı, Guardiola'nın 381 maçlık lig kariyerinin en düşük istatistiği olarak kayıtlara geçti.

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Karşılaşmanın ardından bu konuyla ilgili soruları yanıtlayan İspanyol çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"Hayatta böyle şeyler başınıza gelebilir. Bir maçı da daha az topa sahip olarak kazanmış olalım"

Manchester City, Premier Lig'in 14. haftasında 'a konuk olacak.