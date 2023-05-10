Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Lionel Messi'ye "hak ettiği" uğurlamayı yapmak için Barcelona'ya dönmeyi umduğunu söyledi.

Messi, PSG'den ayrılma kararı aldı

Guardiola, onun Barça'ya dönmesini istiyor

Pep, Messi'nin güzel bir uğurlamayı hak ettiğini düşünüyor

NE OLDU? Arjantinli yıldız, futbol tarihinin en büyük takımlarından biri olarak kabul edilen Guardiola'nın efsane Barcelona kadrosuna öncülük etti. Messi, kulübün yaşadığı mali zorluklar nedeniyle 2021'de takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Arjantinli süperstar, şu anki City menajerinin üç La Liga şampiyonluğu, iki Kral Kupası ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu. Messi'nin bu yaz Paris Saint-Germain'deki sözleşmesi sona ererken takımdan ayrılma olasılığı giderek yükseliyor. Guardiola ise yıldız futbolcunun yeniden Barcelona'ya dönmesini istediğini bildirdi.

NE SÖYLENDİ? City menajeri, ESPN'e yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi: "Ben bir Barcelona üyesiyim ve stadyumda iki koltuğum var. Umarım bir gün onu hak ettiği şekilde uğurlayabiliriz. O, tüm zamanların en iyi oyuncusu. 10-12 yılda Barcelona'nın başardıkları, onsuz mümkün olmazdı. Ben sayılardan değil, Messi'nin oyun üzerindeki etkisinden ve oyuna kattığı güzellikten bahsediyorum. Estetik, etkililik, her şey. Kimse bunun böyle olacağını düşünmezdi.

"Messi'nin vedası, kulübün ekonomik durumu nedeniyle çok hızlı oldu. Hikâyenin kahramanlarının bildiği, benim ise bilmediğim binlerce nedenden dolayı ayrıldı. Ama umarım o gün kendi koltuğuma gidebilir, ayağa kalkabilir, onu alkışlayabilir ve Leo ile hak ettiği şekilde vedalaşabilirim. Joan Laporta'nın bunu deneyeceğini biliyorum."

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MESSI'Yİ NE BEKLİYOR? İzinsiz bir Orta Doğu gezisi yaptıktan sonra ceza almasına rağmen antrenmana dönmesine izin verilen Arjantinli oyuncunun, PSG'nin cumartesi günü Ligue 1'de Ajaccio ile oynayacağı maçta kadroda olup olmayacağı henüz belli değil.