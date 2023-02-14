Manchester City patronu Pep Guardiola, Liverpool efsanesi ile ilgili verdiği örneğin ardından özür diledi.

NE OLDU? Guardiola, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, 2014'te Steven Gerrard'ın Chelsea maçında ayağının kayması sonucu Manchester City'nin şampiyon olmasını gündeme getirmişti. İspanyol menajer, City'nin Premier Lig finansal fair play kurallarını 100'den fazla ihlalden suçlu bulunması halinde lekelenip lekelenmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "Steven Gerrard'ın kaymasından da bizim sorumlu olup olmadığımızı bilmiyorum" yorumunu yapmıştı. Pep, şimdi ise günah çıkardı.

NE SÖYLENDİ? Salı günü City'nin Arsenal ile oynayacağı kritik maçın bir gün öncesinde basın toplantısı düzenleyen Guardiola, Gerrard örneğini verdiği için pişman olduğunu belli edip şunları söyledi: "Onunla ilgili gereksiz ve aptalca yorumlarım için Steven Gerrard'dan özür dilerim. Onu ve kariyerini, bu ülke için yaptıklarını ne kadar takdir ettiğimi biliyor. Kendimden utanıyorum, bunu hak etmiyor."

DAHA BÜYÜK RESİM: Guardiola ayrıca özür dilemek için Gerrard ile özel olarak temasa geçtiğini, ancak City'e yapılan suçlamalarla ilgili söylediği sözlerden geri adım atmayı reddettiğini söyledi.

"Kulübümü savunmakla ilgili yorumlarıma gerçekten inanıyorum ama onun [Gerrard'ın] adını yorumlara koyarak kulübümü iyi temsil edemedim.

"Ona, çocuklarına, eşine, ailesine çok üzüldüm. Aptalcaydı."

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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GUARDIOLA'YI NE BEKLİYOR? City patronu, çarşamba gecesi zorlu Arsenal deplasmanında takımının Premier Lig'deki en üst sırayı geri kazandığını görmeyi umuyor olacak.