Maria Guardiola, Filistin halkının uğradığı zulme sessiz kalmadı ve tepkisini dile getirdi.

İsrail'in son günlerde Filistin'de sivil halka yaptığı saldırılar, futbol dünyasında da tepkilere neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde İlkay Gündoğan'ın eşinin yaptığı paylaşımın ardından bu kez de Pep Guardiola'nın kızı, tepki için sosyal medyaya girdi.

Ne söyledi?

Manchester City Menajeri'nin kızı Maria Guardiola, Filistin'de yaşananlarla ilgili şu yorumu yaptı:

"Şimdi böyle mi davranacağız? Sırtımızı yaslayıp bir soykırımı televizyondan mı izleyeceğiz? Artık bundan 10 yıllar sonra, etraflarına bakarlar ve kendilerine 'Tüm bunlar nasıl oldu?' diye sorarlar.

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"Hayatımda ilk kez tarihteki zulümlerin nasıl gerçekleştiğini anladım. Asla geçmişimizden ders çıkarmıyoruz. Bir kişinin bunlara 'dur' demesi için ölü sayısının kaç olması lazım, 10 bin mi, 100 bin mi, milyon mu? Daha kaç Filistinlinin ölmesi gerekiyor?"

İlkay Gündoğan'ın eşi ne demişti?

Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui de geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkes için sevgiye ve barışa inanıyorum. Ben bunu anlamıyorum... Filistin'deki çocuklar da insanlar da mağdur!

"Bir tarafta çocukları öldürmek kötü ama diğer tarafta bunu destekliyor muyuz?"

Futbol dünyasında, Filistin'de yaşananlara tepkiler gün geçtikçe artabilir.