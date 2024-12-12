Pep Guardiola'nın en büyük kabusu sonunda gerçeğe dönüştü

Manchester City'nin Julian Alvarez'i Atletico Madrid'e satışı, takımın forvet hattında yaşadığı eksikliklerle yeniden gündeme geldi.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin transfer piyasasındaki hataları konuşulurken, genelde Cole Palmer'ın Chelsea’ye satışı öne çıkar. Ancak yakın zamanda gerçekleşen Julian Alvarez’in Atletico Madrid’e transferi de City'nin başını ağrıtıyor:

Ağustos ayında Arjantinli forveti 81 milyon sterlin karşılığında satan City, bu kararın sonuçlarını sahada hissediyor. Atletico Madrid formasıyla harikalar yaratan Alvarez, İspanya’da büyük bir etki yaratıyor. Çarşamba günü Slovan Bratislava’ya karşı alınan 3-0’lık galibiyette gol atan Alvarez, toplamda 12. golüne ulaştı. Ayrıca Antoine Griezmann’ın attığı iki golde de önemli katkılar sağladı.

Atletico’da yükselen bir yıldız

24 yaşındaki Julian Alvarez, Atletico Madrid’in başarısında kilit bir rol oynuyor. Takımı, La Liga’da lider Barcelona’nın sadece üç puan gerisinde ve Şampiyonlar Ligi sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Arjantinli oyuncunun Şampiyonlar Ligi performansı ise dikkat çekici: 12 maçta 9 gol ve 3 asist ile doğrudan 12 gole katkıda bulundu.

Bu etkileyici istatistikler, Alvarez’in Lionel Messi’nin rekorlarına bile yaklaştığını gösteriyor. Messi’nin Şampiyonlar Ligi’nde 12 gole ulaşması için 24 maça ihtiyacı olmuştu, oysa Alvarez bunu 12 maçta başardı.

City’nin zorlukları

Manchester City ise Julian Alvarez’in yokluğunda hücum hattında büyük sıkıntılar yaşıyor. Takım, son 10 maçında sadece bir galibiyet alırken, Erling Haaland dışında gol katkısı sağlayacak bir forvet bulmakta zorlanıyor. Haaland bu süreçte 18 gol attı, ancak takımın geri kalanı toplamda sadece 6 gol üretebildi.

Guardiola, Alvarez’in “yeni bir meydan okuma” istediği için kulüpten ayrılmak istediğini belirtmişti. Ancak Katalan teknik direktör, bu kararın takımda yaratabileceği olumsuz etkilerden de bahsetmişti ve “Sakatlıklar yaşarsak sorun olabilir” demişti.

Griezmann’dan övgü

Atletico Madrid’de takım arkadaşı Antoine Griezmann, Alvarez için “olağanüstü bir oyuncu” ifadelerini kullanarak onun takıma büyük katkılar sağladığını söyledi. Bu sözler, Arjantinli oyuncunun yalnızca sahada değil, takım arkadaşları arasında da önemli bir figür olduğunu gösteriyor.

Julian Alvarez’in City’den ayrılması Guardiola’nın bir hatası olarak görülebilir. Atletico Madrid’deki performansı, City’nin bu kararı tekrar gözden geçirmesine neden olacak gibi görünüyor.